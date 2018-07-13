У Канаді розбився літак: є жертва

У Канаді неподалік від столиці країни Торонто розбився легкомоторний літак, внаслідок чого загинув пілот .

Про це повідомили в поліції регіону Йорк, передає телеканал CTV.

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Як розповіли правоохоронці, інцидент стався поблизу аеропорту міста Меркхем, що за 30 кілометрів від Торонто.

Літак розбився далеко від будинків і доріг, єдиним загиблим виявився пілот,

– йдеться в повідомленні.

Наразі канадська влада за фактом трагедії розпочала розслідування, на її місце виїхала група слідчих.

Нагадаємо, нещодавно у горах на Алясці впав невеликий пасажирський літак de Havilland Otter з 11 пасажирами на борту, проте незважаючи на різні травми, у результаті аварії ніхто не загинув.