В Кении священника отстранили из-за рэп на молитве

В Кении католического священника отстранили от служения за использование рэп-музыки на собрании с прихожанами. Как отметили, он использовал рэп-музыку для привлечения молодежи в церковь и пропаганды против наркотиков.

Об этом сообщил сайт Catholic Herald.

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Стало известно, что после службы в храме священник Пол Огаль проводил собрание, на котором пел и танцевал под музыку. Церковный молодежный лидер Вайолет Мения отметил, что благодаря рэп-музыке в церковь приходит много молодежи.

Мы должны заботиться об интересах молодежи в наших церквях. Мы должны изменить то, как мы делаем все,

– ответил отец Огаль.

В то же время прихожанин Бенардо Океч заявил, что он прекратит посещать церковь из-за отстранения священника. «Отец Пол был нашим наставником. Он использует молодежную язык с пониманием", - сказал он.

Но епископы епархии отвергли поведение Огаль, заявив, что она противоречит церковной доктрине. Судебный викарий Чарльз Кочиель отметил, что Огаль отстранили от служения на один год, чтобы он пересмотрел свои поступки. Он назвал поведение Огаль недопустимым из-за смешения сакрального и обыденного, церковного и светского, что в конечном итоге может привести к потере ориентации в духовных вопросах.

Люди могут рассматривать это с социальной точки зрения, как приведение людей на развлечения. Но люди могут также смотреть на это с духовной точки зрения: способствует ли она духовным ценностям, или она посылает неправильное сообщение?

– прокомментировал отец Кохиль.

Напомним, 25 июня в Дублине священник совершил наезд на прихожан. В результате ДТП по меньшей мере семь человек пострадали, а двое находятся в критическом состоянии.