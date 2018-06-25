Священник совершил наезд на прихожан в Дублине: несколько пострадавших в критическом состоянии

Вблизи церкви в пригороде Дублина Клондолкини произошло столкновение автомобиля с толпой, в результате чего по меньшей мере семь человек пострадали, а двое находятся в критическом состоянии.

Об этом сообщает ирландский республиканский вещатель RTE.

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Отмечается, что люди на этом месте собрались в связи с похоронами.

По словам ирландских правоохранителей, инцидент, предположительно, является несчастным случаем, поскольку за рулем машины находился священник и ему стало плохо, поэтому мужчина потерял контроль над транспортным средством.

Предварительная причина происшествия – водителю стало плохо

Добавим, что двоих человек, которые больше всего пострадали, было госпитализировано. Остальные получили незначительные повреждения и им оказали помощь на месте.

Также, кроме правоохранителей и медиков, на месте также работали пожарные бригады. Расследование инцидента продолжается.

2 serious injuries, 5 less serious, a number of minor injuries following #clondalkin church incident. More on #rtenews at 1 pic.twitter.com/pNoip0UQAj — Joe Mag Raollaigh (@joemagraollaigh) 25 June 2018