Священник совершил наезд на прихожан в Дублине: несколько пострадавших в критическом состоянии
Вблизи церкви в пригороде Дублина Клондолкини произошло столкновение автомобиля с толпой, в результате чего по меньшей мере семь человек пострадали, а двое находятся в критическом состоянии.
Об этом сообщает ирландский республиканский вещатель RTE.
Читайте также: В США автомобиль протаранил ресторан, есть жертвы: фото с места аварии
Отмечается, что люди на этом месте собрались в связи с похоронами.
По словам ирландских правоохранителей, инцидент, предположительно, является несчастным случаем, поскольку за рулем машины находился священник и ему стало плохо, поэтому мужчина потерял контроль над транспортным средством.
Предварительная причина происшествия – водителю стало плохо
Добавим, что двоих человек, которые больше всего пострадали, было госпитализировано. Остальные получили незначительные повреждения и им оказали помощь на месте.
Также, кроме правоохранителей и медиков, на месте также работали пожарные бригады. Расследование инцидента продолжается.
Напомним, 16 июня в центре Москвы автомобиль въехал в толпу пешеходов, в результате чего пострадали по меньшей мере 8 человек. Сообщалось, что среди пострадавших были иностранцы, в частности, граждане Мексики.