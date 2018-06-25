Священик здійснив наїзд на прихожан у Дубліні: кілька потерпілих – у критичному стані

Поблизу церкви у передмісті Дубліна Клондолкіні сталося зіткнення автомобіля з натовпом, внаслідок чого щонайменше сім осіб постраждали, а двоє перебувають у критичному стані.

Про це повідомляє ірландський республіканський мовник RTE.

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Зазначається, що люди на цьому місці зібралися у зв’язку з похороном.

За словами ірландських правоохоронців, інцидент, імовірно, є нещасним випадком, оскільки за кермом машини перебував священик і його стало погано, відтак чоловік утратив контрольнад транспортним засобом.



Попередня причина пригоди – водієві стало погано

Додамо, що двох осіб, які найбільше постраждали, було госпіталізовано. Решта ж людей отримали незначні ушкодження та їм надали допомогу на місці.

Також, окрім правоохоронців і медиків, на місці також працювали пожежні бригади. Розслідування інциденту триває.

2 serious injuries, 5 less serious, a number of minor injuries following #clondalkin church incident. More on #rtenews at 1 pic.twitter.com/pNoip0UQAj — Joe Mag Raollaigh (@joemagraollaigh) 25 June 2018