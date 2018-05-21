У США автомобіль протаранив ресторан, є жертви: фото з місця аварії

20 травня, у місті Бессемер американського штату Північна Кароліна чоловік навмисно в'їхав на авто у ресторан, убивши двох людей, зокрема і власну доньку.

Про це з посиланням на місцеву поліцію повідомляє видання Fox40.

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За попередніми даними, близько полудня в неділю чоловік з родиною прийшов у ресторан Surf and Turf Lodge. Вони зайняли столик біля вікна. Через деякий час батько сімейства піднявся, вийшов з ресторану, сів у машину і на великій швидкості врізався в будівлю,

– йдеться в повідомленні.

Внаслідок трагедії, загинули 26-річна дочка водія та ще одна особа, ім'я якої на розголошується. Окрім них, постраждали ще кілька відвідувачів ресторану.

Зазначається, що правоохоронці одразу заарештували водія. Мотиви такого вчинку чоловіка наразі не відомі.

За даними місцевих ЗМІ, заарештований водій є керівником детективної фірми, яка спеціалізується на розслідуваннях правопорушень на робочих місцях на замовлення різних компаній.



У США авто влетіло у ресторан, загинули дві людини