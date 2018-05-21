У США автомобіль протаранив ресторан, є жертви: фото з місця аварії
20 травня, у місті Бессемер американського штату Північна Кароліна чоловік навмисно в'їхав на авто у ресторан, убивши двох людей, зокрема і власну доньку.
Про це з посиланням на місцеву поліцію повідомляє видання Fox40.
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За попередніми даними, близько полудня в неділю чоловік з родиною прийшов у ресторан Surf and Turf Lodge. Вони зайняли столик біля вікна. Через деякий час батько сімейства піднявся, вийшов з ресторану, сів у машину і на великій швидкості врізався в будівлю,
– йдеться в повідомленні.
Внаслідок трагедії, загинули 26-річна дочка водія та ще одна особа, ім'я якої на розголошується. Окрім них, постраждали ще кілька відвідувачів ресторану.
За даними місцевих ЗМІ, заарештований водій є керівником детективної фірми, яка спеціалізується на розслідуваннях правопорушень на робочих місцях на замовлення різних компаній.
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