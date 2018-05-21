В США автомобиль протаранил ресторан, есть жертвы: фото с места аварии

20 мая, в городе Бессемер американского штата Северная Каролина мужчина намеренно въехал на авто в ресторан, убив двух человек, в том числе и собственную дочь.

Об этом с посиланнням на местную полицию сообщает издание Fox40.

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По предварительным данным, около полудня в воскресенье муж с семьей пришел в ресторан Surf and Turf Lodge. Они заняли столик у окна. Через некоторое время отец семейства поднялся, вышел из ресторана, сел в машину и на большой скорости врезался в здание,

– говорится в сообщении.

В результате трагедии, погибли 26-летняя дочь водителя и еще одна особа, имя которой не разглашается. Кроме них пострадали еще несколько посетителей ресторана.

Отмечается, что правоохранители сразу арестовали водителя. Мотивы такого поступка мужчины пока не известны.



По данным местных СМИ, арестованный водитель является руководителем детективной фирмы, которая специализируется на расследованиях правонарушений на рабочих местах по заказу различных компаний.



В США авто влетело в ресторан, погибли два человека



Женщина, которая погибла в результате наезда авто на ресторан в США