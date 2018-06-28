У Кенії священика відсторонили через реп на молитві

У Кенії католицького священика відсторонили від служіння за використання реп-музики на зборах з парафіянами. Як зазначили, він використовував реп-музику для залучення молоді до церкви та пропаганди проти наркотиків.

Про це повідомив сайт Catholic Herald.

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Стало відомо, що після служби у храмі священик Пол Огало проводив збори, на яких співав і танцював під музику. Церковний молодіжний лідер Вайолет Менія зазначив, що завдяки реп-музиці до церкви приходить багато молоді.

Ми повинні дбати про інтереси молоді в наших церквах. Ми повинні змінити те, як ми робимо все,

– відповів отець Огало.

Водночас парафіянин Бенардо Океч заявив, що він припинить відвідувати церкву через відсторонення священика. "Отець Пол був нашим наставником. Він використовує молодіжну мову з розумінням", – сказав він.

Але єпископи єпархії відкинули поведінку Огало, заявивши, що вона суперечить церковній доктрині. Судовий вікарій Чарльз Кочіель зазначив, що Огало відсторонили від служіння на один рік, щоб він переглянув свої вчинки. Він назвав поведінку Огало неприпустимою через змішування сакрального та буденного, церковного та світського, що врешті може призвести до втрати орієнтації в духовних питаннях.

Люди можуть розглядати це з соціальної точки зору, як приведення людей на розваги. Але люди можуть також дивитись на це з духовної точки зору: чи сприяє вона духовним цінностям, чи вона посилає неправильне повідомлення?

– прокоментував отець Кохіль.

Нагадаємо, 25 червня у Дубліні священик здійснив наїзд на прихожан. Внаслідок ДТП щонайменше сім осіб постраждали, а двоє перебувають у критичному стані.