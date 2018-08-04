В Киеве 4 августа ограничат движение Северным мостом

В субботу, 4 августа, в столице Украины в связи с выполнением работ по ремонту асфальтобетонного покрытия на Северном мосту в первой полосе будет частично ограничено движение транспорта.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской администрации.

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"С 10:00 до 13:00 в направлении станции метро "Почайная"; С 13:00 до 18:00 в направлении жилого массива Троещина", – говорится в сообщении.

Также указано, что 5 августа с 10:00 до 18:00 на Северном мосту через реку Десенка будет частично ограничено движение транспорта в первой полосе в направлении жилого массива Троещина.