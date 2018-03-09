В Киеве до потери сознания избили нардепа Левченко

Во время акции против незаконной застройки в Киеве на Татарке (название исторической местности – "24") неизвестные напали на внефракционного народного депутата Юрия Левченко, который одновременно является членом политсовета объединения "Свобода".

Об этом на своей странице в Facebook сообщил депутат Киевсовета Святослав Кутняк.

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По его словам, инцидент произошел на улице Половецкой, 25-27.

"Мы вместе с общиной с 3:30 утра противостояли кличковским титушкам по благоустройству, чтобы защитить имущество местных жителей и не допустить незаконную застройку, наемники Кличко жестко (до потери сознания) избили народного депутата Юрия Левченко. Еще и в упор несколько раз в глаза баллоном напшикали, что у него теперь есть подозрение на ожог. Только что отвез его в больницу", — убеждает он.

Кроме того, политик опубликовал соответствующие фото.