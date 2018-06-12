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В Киеве готовятся к открытию первого магазина H&M: детали

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H&M в Украине
H&M в Украине / Фото из открытых источников

Популярный бренд одежды Hennes & Mauritz, более известный как H&M, впервые появится в Украине. По официальной информации, произойдет это в августе 2018 года.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Вскоре украинцы смогут приобрести брендовую одежду H&M, ведь в Киеве состоится открытие первого в стране бутика. Появится магазин в столичном торговом центре Lavina Mall.

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Мы очень счастливы наконец открыть наш первый магазин в Украине! Это большая честь для нас – привезти стиль и сознательный шопинг в Киев и вдохновлять поклонников моды на самовыражение,
– отметил генеральный директор H&M в Украине Доминик Фантачино.

Общая площадь брендового магазина будет достигать 2,9 тысячи квадратных метров. Кроме популярной в мире одежды, украинцы смогут также приобрести товары из коллекции для дома.

Что такое H&M?
Это компания, которую основали в Швеции в 1947 году. Она насчитывает 47 онлайн-платформ и более 4,7 тысячи магазинов на 69 международных рынках. В 2017 году доход компании H&M составил 232 миллиарда шведских крон.

Теги: LifeStyle Новости Украины Новости Киева Стиль и мода
Источник: 24 Канал
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