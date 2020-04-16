В Киеве на карантин могут закрыть еще один монастырь: что известно

В Ионинском монастыри, в Киеве, зафиксировали случаи заражения коронавирусом. Там работают санитарные врачи. Монастырь могут закрыть на карантин.

О возможности закрытия Ионинского монастыря заявил на брифинге мэр Киева Виталий Кличко.

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Есть случаи заболевания в Ионинском монастыре, там сегодня работают санитарные врачи,

– отметил Кличко.

По его словам, сейчас рассматривают вопрос о возможном закрытии монастыря на карантин из-за возможности распространения в нем коронавируса.

Что известно про Троицкий Ионинский монастырь?

Православный мужской монастырь в Киеве УПЦ Московского патриархата. Расположен в исторической части Киева Зверинец.

Обратите внимание! Накануне центром вспышки коронавируса стала Киево-Печерская лавра. По последним данным, там зафиксировали 130 случаев заражения болезнью.

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