В Киеве на карантин могут закрыть еще один монастырь: что известно
В Ионинском монастыри, в Киеве, зафиксировали случаи заражения коронавирусом. Там работают санитарные врачи. Монастырь могут закрыть на карантин.
О возможности закрытия Ионинского монастыря заявил на брифинге мэр Киева Виталий Кличко.
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Есть случаи заболевания в Ионинском монастыре, там сегодня работают санитарные врачи,
– отметил Кличко.
По его словам, сейчас рассматривают вопрос о возможном закрытии монастыря на карантин из-за возможности распространения в нем коронавируса.
Что известно про Троицкий Ионинский монастырь?
Православный мужской монастырь в Киеве УПЦ Московского патриархата. Расположен в исторической части Киева Зверинец.
Обратите внимание! Накануне центром вспышки коронавируса стала Киево-Печерская лавра. По последним данным, там зафиксировали 130 случаев заражения болезнью.
Коронавирус в Киево-Печерской лавре: основное
- Еще 6 апреля стало известно о четырех случаях коронавируса в Киево-Печерской лавре. Впоследствии инфекция стала стремительно распространяться.
- Уже 10 апреля было известно о как минимум 90 инфицированных. А 14 апреля количество зараженных перевалило сотню.
- Святыню 13 апреля закрыли на карантин.
- Госпитализировали с подозрением на коронавирус и скандального настоятеля Киево-Печерской лавры Павла.
- Есть первые жертвы болезни. 12 апреля умер Нектарий, а на следующий день – умер еще один монах, у которого было подозрение на COVID-19.
Коронавирус в Киеве: последние новости
- По состоянию на 16 апреля в столице зафиксировали 644 случая заражения коронавируса.
- В течение 15 апреля обнаружили 33 инфицирования COVID-19. Еще один человек скончался от осложнений.
- Мэр Киева допускает резкое распространение коронавируса после Пасхи.
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