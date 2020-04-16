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      В Киеве на карантин могут закрыть еще один монастырь: что известно

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      Ионинский монастырь в Киеве могут закрыть на карантин / kievtown.net

      В Ионинском монастыри, в Киеве, зафиксировали случаи заражения коронавирусом. Там работают санитарные врачи. Монастырь могут закрыть на карантин.

      О возможности закрытия Ионинского монастыря заявил на брифинге мэр Киева Виталий Кличко.

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      Есть случаи заболевания в Ионинском монастыре, там сегодня работают санитарные врачи,
      – отметил Кличко.

      По его словам, сейчас рассматривают вопрос о возможном закрытии монастыря на карантин из-за возможности распространения в нем коронавируса.

      Что известно про Троицкий Ионинский монастырь?
      Православный мужской монастырь в Киеве УПЦ Московского патриархата. Расположен в исторической части Киева Зверинец.

      Обратите внимание! Накануне центром вспышки коронавируса стала Киево-Печерская лавра. По последним данным, там зафиксировали 130 случаев заражения болезнью.

      Коронавирус в Киево-Печерской лавре: основное

      Коронавирус в Киеве: последние новости

      • По состоянию на 16 апреля в столице зафиксировали 644 случая заражения коронавируса.
      • В течение 15 апреля обнаружили 33 инфицирования COVID-19. Еще один человек скончался от осложнений.
      • Мэр Киева допускает резкое распространение коронавируса после Пасхи.

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      Как не заболеть коронавирусом / Инфографика 24 канала

      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости Украины Карантин в Украине 2020 Коронавирус в Украине Новости Киева УПЦ МП Религия
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