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ОБВАЛ МОСТА В ГЕНУЕ УКРАИНЕ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

В Киеве на рынке произошла драка со стрельбой: подробности

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На Троещине произошла драка со стрельбой
На Троещине произошла драка со стрельбой / Фото из открытых источников

Правоохранители объявили план "перехват" в Киеве из-за драки со стрельбой, которая произошла на одном из столичных рынков. Злоумышленники, которые применили оружие, скрылись с места происшествия на белом микроавтобусе "Мерседес" и двух серебристых автомобилях "БМВ" и "Тойота" на иностранной регистрации.

Об этом информирует пресс-служба Нацполиции Киева.

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В 10:40 в дежурную часть поступило сообщение о драке между мужчинами, при этом участники стреляли из неизвестного оружия. Правоохранители прибыли на место происшествия, где обнаружили трех мужчин со следами побоев
– говорится в сообщении.

Сейчас полицейские проводят осмотр, общаются с очевидцами и устанавливают наличие камер видеонаблюдения.

По словам свидетелей, злоумышленники скрылись с места происшествия на белом микроавтобусе "Мерседес" и двух серебристых автомобилях марок "БМВ" и "Тойота" на иностранной регистрации. В Киеве введен план "перехват", на розыск транспортных средств ориентированы все полицейские наряды.

В Facebook-сообществе "dtp.kiev.ua" пишут, что стрельба произошла на Троещине. Злоумышленники скрылись с места инцидента на автомобилях с литовскими номерами.

 

Теги: Криминальные новости Полиция Новости Киева
Источник: 24 канал
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