Суд избрал Богатыревой меру пресечения

В Печерском районном суде Киева избрали меру пресечения главе министерства здравоохранения времен Януковича Раисе Богатыревой – 60 дней содержания под стражей или залог в размере 6 миллионов гривен.

Экс-министр юстиции Елена Лукаш уже заявила, что залог внесет Вадим Новинский, сообщает корреспондентка 24 канала.

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Следственным судьей назначена Светлана Смык. Адвокатами подозреваемой – Беляев Дмитрий и Беляева Вита. На заседании суда Богатырева уверяла, что выехала за пределы страны, когда еще не было подозрения.

На заседании суда Богатырева уверяла, что выехала за пределы страны, когда еще не было подозрения.

Поэтому говорить, что я скрывалась, нет оснований. Ни одного дня за этот период не была на территории автономной республики Крым. Хочу сказать прокурору, что Крым – это украинская территория

– заявила бывшая глава министерства здравоохранения.

Столичная прокуратура просила, чтобы ее взяли под стражу. Ночь после задержания в аэропорту "Киев" Раиса Богатырева провела в изоляторе временного содержания в Киеве на улице Глыбочицкой.



Суд над Раисой Богатыревой// фото 24 канал, Оксана Тропотяга Суд над Раисой Богатыревой// фото 24 канал, Оксана Тропотяга На заседание пришли бывшие регионалы: экс-министр юстиции Елена Лукаш и экс-депутат Елена Бондаренко.

Елена Лукаш// Фото 24 канал, Оксана Тропотяга



Елена Бондаренко// Фото 24 канал, Оксана Тропотяга

Коротко о Раисе Богатыревой и в чем ее подозревают

Раиса Богатырева – народный депутат четырех созывов Верховной Рады. Во времена беглого президента Януковича была вице-премьер-министром Украины. С 2012 до начала 2014 года возглавляла Министерство здравоохранения в правительстве Азарова.

После Майдана в октябре 2014 года ГПУ объявила Богатыреву в розыск. В 2015 году Печерский районный суд Киева заочно арестовал ее. До сентября 2016 года чиновницу разыскивал "Интерпол", однако позже ее имя убрали из базы разыскиваемых лиц.

Богатыреву подозревают в хищении государственных средств в особо крупных размерах (речь идет о 342 миллионах гривен) во время организации и проведения закупок лекарственных средств и изделий медицинского назначения. Ей грозит от 7 до 12 лет заключения.