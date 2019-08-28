У Києві розпочався суд на Богатирьовою: перші фото та деталі
У Печерському районному суді Києва обирають запобіжний захід очільниці міністерства охорони здоров'я часів Януковича Раїсі Богатирьовій.
Слідчим суддею призначено Світлану Смик. Адвокатами підозрюваної Беляєв Дмитро та Бєляева Віта.
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На засіданні суду Богатирьова запевняла, що виїхала за межі країни, коли ще не було підозри.
Тому казати, що я переховувалась немає підстав. Жодного дня за цей період не була на території Автономної Республіки Криму. Хочу сказати прокурору, що Крим – це українська територія
– заявила колишня очільниця міністрества охорони здоров'я.
Столична прокуратура просить, щоб її взяли під варту. Ніч, після затримання в аеропорті "Київ", Раїса Богатирьова провела в ізоляторі тимчасового тримання у Києві на вулиці Глибочицькій.
Суд над Раїсою Богатирьовою // фото 24 канал, Оксана Тропотяга
На засідання прийшли колишні регіонали: екс-міністерка юстиції Олена Лукаш та екс-депутатка Олена Бондаренко.
Олена Лукаш // фото 24 канал, Оксана Тропотяга
Олена Бондаренко // фото 24 канал, Оксана Тропотяга
Коротко про Раїсу Богатирьову та в чому її підозрюють
Раїса Богатирьова – народна депутатка чотирьох скликань Верховної Ради. За часів президента-втікача Януковича була віце-прем'єр-міністеркою України. З 2012 до початку 2014 року очолювала Міністерство охорони здоров'я в уряді Азарова.
Після Майдану у жовтні 2014 року ГПУ оголосила Богатирьову у розшук. У 2015 році Печерський районний суд Києва заочно арештував її. До вересня 2016 року чиновницю розшукував "Інтерпол", однак пізніше її ім'я прибрали з бази розшукуваних осіб.
Підозрюють Богатирьову у розкраданні державних коштів в особливо великих розмірах (мовиться про 342 мільйони гривень) під час організації та проведення закупівлі лікарських засобів та виробів медичного призначення. Їй загрожує від 7 до 12 років ув'язнення.
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