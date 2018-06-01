18:18
1 июнь 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
14°C
21°C 11°C
  • суббота
    25°C 11°C
  • воскресенье
    21°C 15°C
  • понедельник
    26°C 13°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
"УБИЙСТВО" АРКАДИЯ БАБЧЕНКО ДТП С КОРТЕЖЕМ В КИЕВЕ ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Суровый армейский рэп. Для чего миллионеру Михалкову трактор
Вєсті Кремля
22:16, 31 мая
Вести.UA. СБУ поможет канонизировать церковь. Детсад Гройсмана
Вєсті.UA
22:01, 31 мая
Куда
ЦРУ
09:14, сегодня
Порошенко проти BBC: чи справді президент України купив зустріч з Трампом
Підсумки дна
16:00, 26 мая
Вспомнить Все. Первые детские коллекции
Згадати все
13:37, 30 мая
Телеканал новостей 24 Новости Новости Киева
"УБИЙСТВО" АРКАДИЯ БАБЧЕНКО ДТП С КОРТЕЖЕМ В КИЕВЕ ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ

В Киеве перекроют улицы на выходных из-за велогонки: схема

28 Читати новину українською
Велогонки в Киеве
Велогонки в Киеве

В течение двух дней, 2 и 3 июня, в связи с проведением международной велогонки Race Horizon Park, на время соревнований в Киеве будут перекрываться дороги.

В субботу, 2 июня, состоится мужская гонка Horizon Park Race Maidan. Проходить велогонка будет по маршруту ул. Крещатик, Бессарабская площадь, ул. Тараса Шевченко, ул. Победы, метро Нивки, Майдан Независимости. Гонщики за 7 кругов проедут расстояние в 133 км, по этой же трассе проедут женские команды в ходе гонки Horizon Park Women Challenge. Для проведения гонки маршрут будет перекрыт с 10:00 до 18:00.

Схема перекрытия улиц Киева в субботу, 2 июня (картинка кликабельная)

Читайте также: Украинец Гвоздик стал официальным претендентом на титул чемпиона WBC, бой может состояться в Киеве

3 июня состоится международная гонка Horizon Park Classic, которая пройдет в Соломенском районе столицы. Маршрут гонки – ул. Николая Гринченко, ул. Кировоградская, просп. Валерия Лобановского, ул. Андрея Головко ул. Соломенская, ул. Протасов Яр – будет перекрыт для движения транспорта с 8:30 до 15:00.

Схема перекрытия улиц Киева в воскресенье, 3 июня (картинка кликабельная)

Еще один этап гонки в воскресенье, 3 июня, состоится за пределами Киева.

Схема гонки в воскресенье, 3 июня, за пределами Киева

Теги: Новости спорта велоспорт Новости Киева
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Страх та ненависть в Черкасах: кримінальні подробиці життя депутата Гури
сегодня, 18:01 Страх та ненависть в Черкасах: кримінальні подробиці життя депутата Гури
Дмитро Гнап 32
У світі було багато випадків із інсценуванням смерті, але не можна так робити саме українцям
сегодня, 17:01 У світі було багато випадків із інсценуванням смерті, але не можна так робити саме українцям
Дід Панас 434
Чи доцільно було інсценувати смерть журналіста Аркадія Бабченка
сегодня, 16:02 Чи доцільно було інсценувати смерть журналіста Аркадія Бабченка
Дмитро Гнап 95
День защиты детей – это на самом деле День террора детей!
сегодня, 15:01 День защиты детей – это на самом деле День террора детей!
Володимир Співаковський 467
Китайцам негде жить, или Станет ли Москва столицей Поднебесной?
сегодня, 14:00 Китайцам негде жить, или Станет ли Москва столицей Поднебесной?
Наталія Лебідь 483
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук