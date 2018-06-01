В Киеве перекроют улицы на выходных из-за велогонки: схема

В течение двух дней, 2 и 3 июня, в связи с проведением международной велогонки Race Horizon Park, на время соревнований в Киеве будут перекрываться дороги.

В субботу, 2 июня, состоится мужская гонка Horizon Park Race Maidan. Проходить велогонка будет по маршруту ул. Крещатик, Бессарабская площадь, ул. Тараса Шевченко, ул. Победы, метро Нивки, Майдан Независимости. Гонщики за 7 кругов проедут расстояние в 133 км, по этой же трассе проедут женские команды в ходе гонки Horizon Park Women Challenge. Для проведения гонки маршрут будет перекрыт с 10:00 до 18:00.

Схема перекрытия улиц Киева в субботу, 2 июня (картинка кликабельная)

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3 июня состоится международная гонка Horizon Park Classic, которая пройдет в Соломенском районе столицы. Маршрут гонки – ул. Николая Гринченко, ул. Кировоградская, просп. Валерия Лобановского, ул. Андрея Головко ул. Соломенская, ул. Протасов Яр – будет перекрыт для движения транспорта с 8:30 до 15:00.

Схема перекрытия улиц Киева в воскресенье, 3 июня (картинка кликабельная)

Еще один этап гонки в воскресенье, 3 июня, состоится за пределами Киева.

Схема гонки в воскресенье, 3 июня, за пределами Киева