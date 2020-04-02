В Киеве подпольное игорное заведение принимало клиентов несмотря на карантин
Столичные правоохранители разоблачили подпольное игорное заведение, которое работало даже во время карантина. На тот момент в заведении находилось 10 посетителей.
Игорное заведение работало без внешних опознавательных признаков. А посетители должны были записываться по предварительному звонку. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.
Читайте также Нарушение карантина: в Киеве на 17 тысяч гривен оштрафовали уже 5 человек
Правоохранители провели обыск и обнаружили 18 единиц компьютерной техники. Через два дня заведение повторно начало функционировать и правоохранители изъяли 17 компьютеров.
По данным полиции, в заведении находились 10 человек, что также является грубым нарушением карантинного режима.
Проводятся следственные действия.
Борьба с нелегальным игорным бизнесом: что надо знать
- Игорный бизнес в Украине запрещен законодательно с 2009 года. Однако операторы лотерей нашли лазейку в законе, которую использовали для осуществления этой деятельности.
- 20 декабря 2019 года на то время еще премьер-министр Украины Алексей Гончарук провел внеочередное заседание Кабинета Министров. На нем Гончарук заявил, что с нелегальными игровыми залами в Украине будет покончено.
- Впоследствии министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что все игорные заведения будут закрыты с 16 часов 20 декабря 2019 года.
- Лишь в ночь на 20 декабря сотрудники СБУ разоблачили сразу 43 подпольные игорные заведения в 6 областях Украины. Позже игорные заведения начали закрывать во всех регионах страны.
Какие ограничения действуют в Украине в условиях карантина / инфографика 24 канала
Читайте также
-
После публикаций "пленок Ермака" Леросу начали угрожать, – адвокатсегодня , 11:36
-
В Вооруженных силах зафиксировали первый случай коронавирусасегодня , 10:04
-
Масштабный пожар в Хмельницкой области: горел бывший сахарный заводсегодня , 09:14
-
Сколько нардепов не пропустили ни одного заседания Рады в марте: данные КИУсегодня , 11:55
-
Коронавирус Covid-2019: последние новостисегодня , 13:35
-
Смертельный отдых в Крымусегодня , 12:00