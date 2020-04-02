В Киеве подпольное игорное заведение принимало клиентов несмотря на карантин

Столичные правоохранители разоблачили подпольное игорное заведение, которое работало даже во время карантина. На тот момент в заведении находилось 10 посетителей.

Игорное заведение работало без внешних опознавательных признаков. А посетители должны были записываться по предварительному звонку. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

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Правоохранители провели обыск и обнаружили 18 единиц компьютерной техники. Через два дня заведение повторно начало функционировать и правоохранители изъяли 17 компьютеров.

По данным полиции, в заведении находились 10 человек, что также является грубым нарушением карантинного режима.

Проводятся следственные действия.

Борьба с нелегальным игорным бизнесом: что надо знать

Игорный бизнес в Украине запрещен законодательно с 2009 года. Однако операторы лотерей нашли лазейку в законе, которую использовали для осуществления этой деятельности.

20 декабря 2019 года на то время еще премьер-министр Украины Алексей Гончарук провел внеочередное заседание Кабинета Министров. На нем Гончарук заявил, что с нелегальными игровыми залами в Украине будет покончено.

Впоследствии министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что все игорные заведения будут закрыты с 16 часов 20 декабря 2019 года.

Лишь в ночь на 20 декабря сотрудники СБУ разоблачили сразу 43 подпольные игорные заведения в 6 областях Украины. Позже игорные заведения начали закрывать во всех регионах страны.



Какие ограничения действуют в Украине в условиях карантина / инфографика 24 канала