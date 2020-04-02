У Києві підпільний гральний заклад приймав клієнтів попри карантин
Столичні правоохоронці викрили підпільний гральний заклад, який працював навіть під час карантину. На той момент в закладі перебувало 10 відвідувачів.
Гральний заклад працював без зовнішніх розпізнавальних ознак. А відвідувачі мали записуватись за попереднім дзвінком. Про це повідомляє пресслужба прокуратури.
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Правоохоронці провели обшук і виявили 18 одиниць комп’ютерної техніки. Через два дні заклад повторно розпочав функціонувати і правоохоронці вилучили ще 17 комп’ютерів.
За даними поліції, у закладі перебували 10 осіб, що також є грубим порушенням карантинного режиму.
Наразі проводяться слідчі дії.
Які обмеження діють в Україні в умовах карантину / інфографіка 24 каналу
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