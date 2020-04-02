У Києві підпільний гральний заклад приймав клієнтів попри карантин

Столичні правоохоронці викрили підпільний гральний заклад, який працював навіть під час карантину. На той момент в закладі перебувало 10 відвідувачів.

Гральний заклад працював без зовнішніх розпізнавальних ознак. А відвідувачі мали записуватись за попереднім дзвінком. Про це повідомляє пресслужба прокуратури.

Читайте також Порушення карантину: у Києві на 17 тисяч гривень оштрафували вже 5 людей

Правоохоронці провели обшук і виявили 18 одиниць комп’ютерної техніки. Через два дні заклад повторно розпочав функціонувати і правоохоронці вилучили ще 17 комп’ютерів.

За даними поліції, у закладі перебували 10 осіб, що також є грубим порушенням карантинного режиму.

Наразі проводяться слідчі дії.



Які обмеження діють в Україні в умовах карантину / інфографіка 24 каналу