13:15
2 квіт 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дім Сім'я Auto Інвестиції Освіта Likar Покер
      more
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 РИНОК ЗЕМЛІ КОРОНАВІРУС COVID-19
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 РИНОК ЗЕМЛІ КОРОНАВІРУС COVID-19

      У Києві підпільний гральний заклад приймав клієнтів попри карантин

      - Читать новость на русском
      У Києві викрили підпільний гральний заклад / lanacion.com.py

      Столичні правоохоронці викрили підпільний гральний заклад, який працював навіть під час карантину. На той момент в закладі перебувало 10 відвідувачів.

      Гральний заклад працював без зовнішніх розпізнавальних ознак. А відвідувачі мали записуватись за попереднім дзвінком. Про це повідомляє пресслужба прокуратури

      Читайте також Порушення карантину: у Києві на 17 тисяч гривень оштрафували вже 5 людей

      Правоохоронці провели обшук і виявили 18 одиниць комп’ютерної техніки. Через два дні заклад повторно розпочав функціонувати і правоохоронці вилучили ще 17 комп’ютерів.

      За даними поліції, у закладі перебували 10 осіб, що також є грубим порушенням карантинного режиму.

      Наразі проводяться слідчі дії.

      карантин в Україні, обмеження
      Які обмеження діють в Україні в умовах карантину / інфографіка 24 каналу

      Автор: Анна Запотоцька
      Теги: Карантин в Україні 2020 Гральний бізнес Кримінал Кримінальні новини
      Коментарі

      Читайте також

      сьогодні , 11:06 Коронавірус в Росії: зафіксовано понад 3500 хворих
      Лікування 139473
      сьогодні , 11:24 СБУ провела обшук у лабораторії Пальчевського Eurolab
      Новини України 3397
      сьогодні , 06:45 Курс гривні до долара на фоні економічної кризи: прогнози
      Статті 19350
      сьогодні , 13:14 Коронавірус Covid-2019: останні новини
      Медицина 203190
      сьогодні , 08:30 Курс валют на 2 квітня: після дводенного зміцнення гривня знову падає
      Новини України 3461
      сьогодні , 06:22 COVID-19 та фейки: чума раз на 100 років та інші маніпуляції
      Статті 2790
      сьогодні , 10:34 Венедіктова представила свого нового заступника: ним став Ігор Мустеца з Чернівців
      Новини України 3284
      сьогодні , 07:20 Морги та поховальна індустрія США: як погіршується ситуація з коронавірусом
      Статті 5641
      powered by lun.ua
      Пропозиції партнерів
      Коментарі
      Головні новини
      Останні Новини
      Більше новин
      Публікації
      сьогодні , 11:46 Коронавірус і шахраї: як обдурюють і куди скаржитися українцям
      Анатолій Яворський
      сьогодні , 06:00 Новини про коронавірус 1 квітня: масковий режим в Україні, у світі понад 900 000 випадків
      Соломія Ніколайчук
      1 квітня , 11:30 Чому важлива самоізоляція, якщо є підозра на коронавірус та як це правильно зробити
      Анастасія Манюхіна
      Залиште відгук