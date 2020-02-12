Контроль грального бізнесу переговорником "від Офісу Зеленського": що відомо про нову реформу

У команді Зеленського взялися за реформу грального бізнесу. Роками букмекери, казино і гральні зали на кожному кроці були незаконними, проте ніхто у владі цим особливо не переймався. Раз на кілька років Аваков обіцяв все закрити за два дні і все. Тепер в "зе-команді" серйозно підійшли до питання й Офіс Президента розробив закон, який має нормалізувати ігровий бізнес.

У парламентському комітеті 27 січня зібралося кілька нардепів, гральний бізнес, профільні асоціації і громадські об’єднання. Обговорювали закон, який легалізує казино, букмекерів, автомати і лотереї в Україні.

Цікаво: "Безкоштовно" розмитнюють: обурлива схема, за якою в Україну завозять іномарки

На кону від мільярда доларів на рік. Стільки, за приблизними оцінками, українці витрачають на азарт. Комітет шліфував правила, за якими азартний бізнес зможе заробити цей мільярд.

Проте журналісти чекали на Бориса Баума. Він не активіст, не нардеп і не міністр, але цей чоловік не пропускає подібні заходи, регулярно зустрічається з гральним бізнесом і навіть брав участь у написанні проєкту закону. Хто він? Відомо, що він міцно пов’язаний бізнесовим минулим з росіянами, а зараз неформальними стосунками з Офісом Президента України.



Баум публічно казав, що діє від Офісу Зеленського.

Але хто дав йому це право, не зізнався. Він не співробітник Офісу Президента чи будь-якого іншого державного органу України. В його кишені взагалі паспорт громадянина Латвії.

А от у його телефоні – заступник керівника офісу президента Зеленського – Кирило Тимошенко. На аватарці фото Тимошенка. Саме таке він використовує в Вотсаппі. Неспівробітник Банкової Баум уже має негласний статус переговорника "від Офісу Зеленського".



Борис Баум переписується з Кирилом Тимошенко

У комітеті 23 січня не було анонсів щодо ринку азартних ігор, проте Борис Баум там. З ним народна депутатка від "Слуги народу" Дар’я Володіна та менеджмент кількох гральних брендів.



Розмова Баума з Володіною

Офіс президента спочатку долучив Бориса Баума до розробки закону. А потім вирішив піти далі і без конкурсу віддати йому контроль над всім гральним бізнесом країни. Це поточний стан реформи грального ринку.

Бажання Зеленського нарешті легалізувати азартний бізнес безумовно заслуговує на підтримку. Якщо ні, є велика імовірність, що ці гральні зали знову запрацюють "вчорну".



Володимир Зеленський

Очікують, що вихід букмекерів, автоматів та казино з тіні принесе понад 4 мільярди гривень бюджету тільки від продажу ліцензій. А ще нарешті з’являться правила та контроль. Гра з-під ваших будинків переїде до готелів. Закон дійсно потрібен, але почавши реформувати таку корупційну галузь у Зеленського не втримались і вирішили поставити свою людину керувати всіма іграми.

У законопроєкті сказано: усі повноваження щодо всього ринку азарту віддадуть одній структурі, яку створять з нуля. І назвуть: Комісія з розвитку та регулювання азартних ігор.

Новий регулятор матиме безмежну владу в азартній сфері. Буде вирішувати, кому давати ліцензії, в кого їх забирати, кого перевіряти, кого карати санкціями, як моніторити гральні заклади та отримає їхню фінансову звітність. На чолі цих процесів і хоче опинитися Баум.



Борис Баум

Керівник настільки могутньої комісії мав би обиратись на конкурсі, бути абсолютно незалежним, кращим з кращих, але ніякого конкурсу на посаду не планується. І голову, і решту керівництва комісії запропонує група народних депутатів. Навіть не вся сесійна зала, а члени парламентського комітету, який і відповідав за розробку закону. В який регулярно навідується гонець від Банкової Баум, а Кабмін просто затвердить вибір комітету. Така абсурдна норма проголосована в першому читанні.

Що це не можна так лишати, давно знали розробники закону, тобто у комітеті з фінансів та податкової політики. Їм прямо написали це колеги з антикорупційного комітету парламенту, що потрібно провести відкритий конкурс.

Вперше це сталося у листопаді 2019 року. Вдруге написали у січні 2020 року, але "Слуги народу" продовжили наполегливо не помічати зауважень від своїх же колег.

Важливо: Розкішний маєток радника Кличка на забороненій території: як КМДА видає потрібні документи

Що пов’язує Бориса Баума та Кирила Тимошенка, який працює в Офісі президента України? Відповідь на це питання не нагуглиш в інтернеті, але про це кажуть журналістські джерела. А також є зафіксоване листування просто під час розгляду законопроєкту про гральний бізнес на робочій групі.

Більше – дивіться у програмі.