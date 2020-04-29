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      В Киеве из-под земли забил гейзер: впечатляющее видео

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      В Шевченковском районе Киева из-под земли забил гейзер: видео
      В Шевченковском районе Киева из-под земли забил гейзер: видео / 24 канал

      В Шевченковском районе Киева прямо из-под земли забил гейзер. Произошло это в обед 29 апреля на улице Льва Толстого у железнодорожного моста через пути.

      Как сообщает журналистка 24 канала, таким образом происходит плановый сброс воды.

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      Наши журналисты также обратились за подробностями в Киевский водоканал. Там нам сообщили, что такой информации не предоставляют.

      Наша журналистка также засняла кадры гейзера. Зрелище действительно впечатляет.

      Смотрите видео, как в Киеве в середине дня из-под земли забил гейзер

      Примерно в этом месте в Киеве из-под земли забил гейзер / карта

      К слову, недавно мэр Киева Виталий Кличко отмечал, что на время карантина в столице все же будут проводить гидрологические испытания, поскольку "это не прихоть городских властей, а необходимость действующего законодательства". Однако это будут делать только на тех объектах, где не надо выключать воду потребителям.

      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости Украины Водоснабжение Новости Киева
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