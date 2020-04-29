В Киеве из-под земли забил гейзер: впечатляющее видео

В Шевченковском районе Киева прямо из-под земли забил гейзер. Произошло это в обед 29 апреля на улице Льва Толстого у железнодорожного моста через пути.

Как сообщает журналистка 24 канала, таким образом происходит плановый сброс воды.

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Наши журналисты также обратились за подробностями в Киевский водоканал. Там нам сообщили, что такой информации не предоставляют.

Наша журналистка также засняла кадры гейзера. Зрелище действительно впечатляет.

Смотрите видео, как в Киеве в середине дня из-под земли забил гейзер

Примерно в этом месте в Киеве из-под земли забил гейзер / карта

К слову, недавно мэр Киева Виталий Кличко отмечал, что на время карантина в столице все же будут проводить гидрологические испытания, поскольку "это не прихоть городских властей, а необходимость действующего законодательства". Однако это будут делать только на тех объектах, где не надо выключать воду потребителям.