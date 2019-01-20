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      В Киеве проходит панихида по погибшим защитникам Донецкого аэропорта: фото

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      Панихида по погибшим защитникам Донецкого аэропорта
      Панихида по погибшим защитникам Донецкого аэропорта / 24 канал

      В воскресенье, 20 января, в Свято-Михайловском Златоверхом соборе в Киеве проходит панихида по погибшим украинскими защитниками Донецкого аэропорта, известные как "киборги". Ведь именно в этот день в Украине отмечают День памяти погибших "киборгов".

      На службе присутствовали родственники и близкие погибших во время обороны Донецкого аэропорта украинских военных.

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      Мы должны быть благодарны тем людям, которые первыми отдали свою жизнь там, в Донецком аэропорту, и сдержали врага. И слава тем, которые остались живы, за то, что они, несмотря ни на что, защищали Украинское государство,
      – произнес в своей речи перед панихидой наместник Свято-Михайловского Златоверхого мужского монастыря архиепископ Агапит.

      "Мы верим, что победа будет за нами. Мы не будем забывать о тех людях, которые ценой своей жизни даровали нам эти мирные и спокойные дни", – добавил священнослужитель.

      Панхида кіборги Донецький аеропорт війна на Донбасі
      Панихида по погибшим "киборгами"

      Панахида Михайлівський собор кіборги Донецький аеропорт
      Панихида по погибшим защитникам Донецкого аэропорта

      К слову, в Киеве в этот же день на территории Минобороны состоялись мероприятия по чествованию погибших защитников Донецкого аэропорта. В мероприятиях принимали участие президент Петр Порошенко с женой Мариной, министр обороны Степан Полторак и родственники погибших.

      Что известно про бои за Донецкий аэропорт?Они продолжались с сентября 2014 года до 21 января 2015 года и стали одними из самых ожесточенных на востоке Украины. Бои развернулись между украинскими войсками и бойцами-добровольцами с одной стороны и силами пророссийских вооруженных группировок с другой. 18-21 января 2015 года в результате подрыва терминала аэропорта погибли 58 защитников Украины. 21 января было принято решение отвести украинских бойцов из нового терминала, поскольку этот объект полностью разрушен и он был не пригодным для обороны.

      Оборона терминалов аэропорта длилась 242 дня. Бои за Донецкий аэропорт стали символом несокрушимости и боевого духа украинского войска, а защитники терминалов получили прозвище "киборги".

      Теги: Новости Украины Донецкий аэропорт Новости Донецка Война на Донбассе Жертвы Новости Киева Религия
      Источник: 24 канал
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