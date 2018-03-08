В Киеве проходят сразу две акции за права женщин

В Киеве сегодня, 8 марта, проходят сразу два марша за права женщин. Первые – представительницы женского движения, выступающие за права женщин. С другой стороны – противники феминизма, молодые, поддерживающих традиционные методы создания семьи.

Об этом в прямом эфире сообщил корреспондент 24 канала Евгений Назаренко.

На Михайловской площади в Киеве собрались участники марша "Хватит терпеть". Они требуют ратифицировать конвенцию о предотвращении насилия в отношении женщин. Среди лозунгов участников акции – "Кухня, мода – это не свобода", "Цветы –клумбам, права – женщинам", "Долой фашизм, гомофобию, сексизм".

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Кроме того, на той же площади собрались противники женского движения. Они пришли с плакатами "Долой феминизм", "Женщины против феминизма", "Феминизм унижает женщин".

Сейчас участники акции за права женщин отправились от Михайловской площади, вероятно, к Крещатику.

Стоит отметить, что на месте проведения акции усиленно патрулирует полиция. Столкновение во время шествия могло возникнуть между участниками марша и представителями националистических движений, однако полиция разняла стороны.