В Киеве произошел масштабный прорыв трубы: улицы превратились в озеро
В среду, 14 ноября, кроме проблем из-за снега в Киеве возникла еще одна: на территории жилого комплекса "Комфорт Таун" произошла авария на трубопроводе. Из-за прорыва трубы на улице Регенераторной водой залило огромную территорию жилого комплекса.
Об этом свидетельствуют фото, опубликованные на Facebook-страницах "Комьюнити Комфорт таун" и "Киев оперативный".
На опубликованных фото видно наполовину заснеженные и наполовину затопленные грязной водой дворики, а также автомобили, чьи колеса подтопила масштабная лужа.
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24 канал пытался выяснить у управляющей компании "Комфорт Таун", что именно случилось и когда устранят последствия аварии, однако в компании не отвечают на телефонные звонки.
Из-за прорыва трубы водой залило дворы жилого комплекса Киева
Последствия прорыва трубы в Киеве
Автомобили "плавают" в воде, которой залило улицы Киева
Вид на последствия аварии на трубопроводе с балкона дома
Прорыв трубы в ЖК "Комфорт Таун"