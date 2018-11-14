В Киеве произошел масштабный прорыв трубы: улицы превратились в озеро

В среду, 14 ноября, кроме проблем из-за снега в Киеве возникла еще одна: на территории жилого комплекса "Комфорт Таун" произошла авария на трубопроводе. Из-за прорыва трубы на улице Регенераторной водой залило огромную территорию жилого комплекса.

Об этом свидетельствуют фото, опубликованные на Facebook-страницах "Комьюнити Комфорт таун" и "Киев оперативный".

На опубликованных фото видно наполовину заснеженные и наполовину затопленные грязной водой дворики, а также автомобили, чьи колеса подтопила масштабная лужа.

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24 канал пытался выяснить у управляющей компании "Комфорт Таун", что именно случилось и когда устранят последствия аварии, однако в компании не отвечают на телефонные звонки.



Из-за прорыва трубы водой залило дворы жилого комплекса Киева



Последствия прорыва трубы в Киеве



Автомобили "плавают" в воде, которой залило улицы Киева



Вид на последствия аварии на трубопроводе с балкона дома



Прорыв трубы в ЖК "Комфорт Таун"

