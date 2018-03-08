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ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

В Киеве произошел пожар в БЦ "Олимпийский"

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В Киеве загорелась одна из квартир в БЦ
В Киеве загорелась одна из квартир в БЦ "Олимпийский" / "Информатор"

Днем 8 марта в Киеве на улице Большой Васильковской загорелась одна из квартир, которая располагается в бизнес-центре "Олимпийский" на 23 этаже.

Как сообщает ресурс "Информатор" в результате происшествия, всех людей из здания эвакуировали.

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Київ, пожежа, Олімпійський, квартира

В Киеве загорелась квартира в БЦ "Олимпийский"

"Как рассказали очевидцы, которые сами находились на 23 этаже, в самом эпицентре пожара располагается офисное помещение. Их лица были вымазаны сажей, из-за дыма их выводили спасатели. Люди спускались на улицу по лестнице, так как все лифты в здании выключили из соображений безопасности", – отмечают журналисты.

Добавим, что на месте работали как сотрудники ГСЧС, приехавшие на шести пожарных машинах, так и представители государственной службы охраны, поскольку внутри сработала сигнализация.

Київ, пожежа, Олімпійський, квартира

К тушению пожара были привлечены 6 пожарных машин

По словам последних, внутрь они попасть не могли, "там — много дыма, и у них нет кислородных масок".

В конце концов пожар все удалось ликвидировать. Прибывшие медики рассказали, что пострадавших нет.

Сейчас причину пожара устанавливает следствие.

Пожар в БЦ "Олимпийский" в Киеве: видео

Теги: Новости Украины ГСЧС Криминальные новости Новости Киева Пожар Недвижимость
Источник: 24 Канал
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