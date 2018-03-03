В Киеве произошла драка со стрельбой

На бульваре Вернадского в Киеве в результате столкновения между мужчинами один получил ранение в бедро.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

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"Правоохранители выяснили, что между мужчинами возник словесный конфликт, который перерос драку: правонарушитель достал пистолет и ранил мужчину в ногу", – говорится в сообщении.

Пострадавшего доставили в больницу. Его жизни ничего не угрожает.

Оперативники начали комплекс розыскных мероприятий для задержания правонарушителя. Правоохранители открыли уголовное производство.

К слову, правоохранители утром субботы, 3 марта, пришли в палаточный городок в Киеве проводить следственные действия. Между правоохранителями и протестующими произошли столкновения, в результате чего несколько человек были задержаны. Есть раненые.