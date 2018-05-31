В Киеве прошел национальный молитвенный завтрак: что политики просили у Бога

В Украинском доме в четверг, 31 мая, состоялся седьмой Национальный молитвенный завтрак, где помолились за Украину и за себя. Завтрак посвятили крещению Киевской Руси. На молитву пришли представители церквей и первые лица государства.

Такую традицию завтраков начал Президент США Дуайт Эйзенхауэр еще в 1950-х годах прошлого века. С тех пор ежегодно в Белый дом съезжаются более 5 тысяч гостей разных национальностей, религий и политических взглядов. Не пренебрегают визитом и украинские политики. Ради того, чтобы хоть в сотне метров увидеть Президента США, они готовы прогуливать работу и отдавать десятки тысяч долларов. Пиар, который дорогой во всех смыслах.

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С несколько меньшим размахом, но в Украине также проводят Национальные молитвенные завтраки. Этот – уже седьмой. Здесь нашим политикам не надо тратиться на приглашение, перелет и проживание. Чтобы поесть и помолиться в одном зале собираются все: президент, премьер, министры, народные депутаты, руководители городов и областей.

Петр Порошенко не завтракает – только молится. Для него лично церковный вопрос должен стать одним из главных в президентской кампании. Поэтому пользуется случаем и напоминает об украинской поместной церкви.

Церковь должна быть отделена от государства, но в первую очередь – от соседнего государства страны-агрессора,

– подчеркнул президент Украины Петр Порошенко.

Окончательное решение об автокефалии Вселенский Священный Синод вынесет в начале июля. Российская агрессия действительно сделала вопрос независимости украинской церкви от Москвы актуальным, как никогда. И вместо того, чтобы проводить реформы, просят Бога помочь – например правоохранителям и судьям.

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За своё самоё святое – молится и "Оппозиционный блок" – за правительство и премьер-министра.

Помолимся за премьер-министра Украины и за все украинское правительство. На них возложена огромная ответственность в это сложное время,

– отметил народный депутат Юрий Мирошниченко.

А вот сам премьер агитирует коллег объединиться молитвой вокруг главного – украинских граждан. Те, мол, за 26 лет столько натерпелись, что время начать возвращать им долги.