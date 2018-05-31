У Києві пройшов національний молитовний сніданок: що політики просили у Бога

В Українському домі у четвер, 31 травня, відбувся сьомий Національний молитовний сніданок, де помолилися за Україну та за себе. Сніданок присвятили хрещенню Київської Русі. На молитву прийшли представники церков та перші особи держави.

Таку традицію сніданків започаткував Президент США Дуайт Ейзенхауер ще у 1950-х роках минулого століття. З того часу щороку до Білого дому з'їжджаються понад 5 тисяч гостей різних національностей, релігій та політичних поглядів. Не нехтують візитом й українські політики. Заради того, щоб хоч за сотню метрів побачити Президента США, вони готові прогулювати роботу та віддавати десятки тисяч доларів. Піар, який дорогий в усіх сенсах.

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З дещо меншим розмахом, але в Україні також проводять Національні молитовні сніданки. Цей – вже сьомий. Тут нашим політикам не треба витрачатися на запрошення, переліт та проживання. Щоб поїсти і помолитися в одній залі збираються всі: президент, прем'єр, міністри, народні депутати, очільники міст та областей.

Петро Порошенко не снідає – лише молиться. Для нього особисто церковне питання має стати одним з головних у президентській кампанії. Тож користується нагодою і нагадує про українську помісну церкву.

Церква має бути відділена від держави, але в першу чергу – від сусідньої держави країни-агресора,

– наголосив президент України Петро Порошенко.

Остаточне рішення про автокефалію Вселенський Священний Синод винесе на початку липня. Російська агресія дійсно зробила питання незалежності української церкви від Москви актуальним як ніколи. І замість того, щоб проводити реформи, просять Бога допомогти – приміром правоохоронцям та суддям.

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За своє найсвятіше – молиться й "Опозиційний блок" – за уряд та прем'єр-міністра.

Помолімось за прем'єр-міністра України і за весь український уряд. На них покладена величезна відповідальність у цей складний час,

– зазначив народний депутат Юрій Мірошніченко.

А от сам прем'єр агітує колег об'єднатися молитвою навколо головного – українських громадян. Ті, мовляв, за 26 років стільки натерпілися, що час почати повертати їм борги.