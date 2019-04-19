В Киеве с шестого этажа выпала двухлетняя девочка: фото

Происшествие случилось в Святошинском районе Киева. Двухлетний ребенок выпал с шестого этажа. В то время, когда ее пьяная мать спала. К счастью, ребенок получил только травмы, поскольку упал на придомовые насаждения. Сейчас продолжаются следственные действия, матери грозит до 5-ти лет ограничения свободы, или лишение свободы на тот же срок.

Ребенок получил тяжелые травмы, его доставили в больницу. На месте происшествия работают правоохранители. Происшествие случилось на улице Чернобыльской Святошинского района столицы. В полицию поступило сообщение от врачей о том, что они госпитализировали девочку, 2016-го года рождения, которая выпала с шестого этажа. Об этом сообщает Киев оперативный.

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На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, работники ювенальной превенции и патрульная полиция.

Сейчас ей оказывают необходимую помощь в больнице, куда ее доставили с тяжелыми травмами. После падения девочки ее 4-х летняя сестренка тоже пыталась вылезти на подоконник балкона. Однако соседи заметили ребенка возле окна и начали кричать: девочка испугалась и вернулась в комнату.

Место происшествия с обозначением на карте Киева:

По данному факту следственным отделом Святошинского управления полиции решают вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по статье 166 Уголовного кодекса Украины – злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком или за лицом, относительно которого установлена опека или попечительство.



Следователи проводят расследование данного инцидента

Как рассказала начальник отдела ювенальной превенции Оксана Поплавская, сотрудники службы по делам детей забрали у женщины четверо несовершеннолетних детей:

Сейчас решается вопрос о лишении местной жительницы родительских прав. Матери детей грозит до пяти лет ограничения свободы или лишение свободы на тот же срок.

Полиция Киева призывает родителей не оставлять детей без присмотра в комнате с открытыми окнами, ведь соблюдение элементарных правил поможет избежать трагедии.