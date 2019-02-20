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      В Киеве суд арестовал 14 жилых комплексов скандального застройщика Войцеховского

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      Жилой комплекс "Новая волна" в Киеве
      Жилой комплекс "Новая волна" в Киеве / Соцсети

      Печерский районный суд Киева арестовал 14 объектов недвижимости. Всех их связывают с застройщиком Анатолием Войцеховским. Арест был наложен по ходатайству "об определении порядка хранения вещественных доказательств во время проведения досудебного расследования в уголовном производстве". Ходатайство подал следователь Нацполиции Москаленко.

      Как говорится в решении суда, во время расследования уголовного производства установлено, что фактический руководитель группы компаний "Укогруп" организовал группу и в ее составе совместно с несколькими неустановленными людьми совершил несколько преступлений, в частности:

      – умышленное уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей);

      – самовольные занятия земельных участков и самовольные строительства на них;

      – завладение чужим имуществом в крупных и особо крупных размерах со стороны организованной группы, произошло преступление путем злоупотребления должностным лицом служебным положением;

      составление, выдача должностным лицом заведомо ложных официальных документов, повлекшее тяжкие последствия;

      – умышленное невыполнение судебных решений;

      –  злоупотребление полномочиями лицами, предоставляющими публичные услуги и несанкционированные действия с информацией, обрабатываемой в электронно-вычислительных машинах, автоматизированных системах, компьютерных сетях или хранящейся на носителях информации, в то же время это преступление совершало лицо, имеющее право доступа к такой информации.

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      "Кроме того, в течение 2012-2014 годов служебные лица группы компаний "Укогруп", действуя в составе организованной группы, самовольно, вопреки установленному порядку, на территории города Киева заняли земельные участки и незаконно начали на них самовольное строительство жилых и офисно-торгово-жилых комплексов", – отметили в суде.

      В вышеупомянутом списке строительства фигурирует 40 жилых, офисных и торгово-развлекательных комплексов. Печерский райсуд Киева наложил арест на 14 из них на основании статьи Уголовного кодекса о "Наложении ареста на имущество". Также суд передал соответствующие активы на хранение в управление Национального агентства по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений.

      Таким образом, решением суда было арестовано:

      1. ЖК "Новая Волна", Киев, Харьковское Шоссе, 15-А;

      2. ЖК "Милославский", Киев, улица Милославская, 31-В;

      3. ЖК "Совские Пруды", Киев, улица Кировоградская, 70;

      4. Отдел продаж ЖК "Совские Ставки", Киев, улица Кировоградская, 70;

      5. ЖК "Синеозерный", Киев, пересечение проспектов Правды и Гонгадзе;

      6. Отдел продаж ЖК "Синеозерный", Киев, пересечение проспектов Правды и Гонгадзе;

      7. Офисный центр "Доминион", Киев, улица Ушинского, 40;

      8. ЖК "Флагман", Киев, улица Лобачевского, 7;

      9. ЖК "Родинний Затишок", Киев, бульвар Гашека, 20,22,24;

      10. ЖК "Олимпийский городок", ЖК "Панорамный городок", ЖК "Панорамный" (сейчас – "Демеевский квартал"), Киев, улица Ракетная, 24.

      11. ЖК "Східна Брама", Киев, улица Светлая, 3;

      12. Отдел продаж ЖК "Східна Брама", Киев, улица Светлая, 3;

      13. ЖК "Сосновый Бор", Киев, улица Олевская.

      14. ЖК "Научный", Киев, улица Петропавловская, 40.

      Какое отношение имеет Анатолий Войцеховский к вышеупомянутым объектам недвижимости. Он работает на киевском рынке недвижимости с 2004 года. Войцеховский является связующим звеном 63 компаний, входящих в так называемую "Укогрупп". Они строят в столице около 40 жилых комплексов, как правило, без полного пакета документов: прав на земельный участок, разрешения на строительство. Зато дома вводились в эксплуатацию по решению суда.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Судьи Криминальные новости Рынок недвижимости Новости недвижимости Украины Новости Киева Новости недвижимости
      Источник: 24 Канал
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