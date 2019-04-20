В Киеве суд рассматривает иск о снятии Зеленского с президентских выборов

Шестой апелляционный административный суд города Киева 20 апреля начал рассматривать иск об отмене регистрации Владимира Зеленского кандидатом в президенты Украины.

Этот иск подал адвокат и наблюдатель за выборами президента Украины в округе №221 в Киеве от ОО "Украинская ассоциация акционеров" Андрей Хилько, сообщает он на своей странице в Facebook.

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Так, иск поступил в суд 19 апреля, будет рассматривать его коллегия в составе Елены Ганечко, судей Андрея Коротких и Игоря Федотова.

В чем суть иска?

Он касается "признания нарушений в подкупе избирателей", а его цель – отмена решения ЦИК №153 от 30 января 2019 года о регистрации кандидата Владимира Зеленского.

Сам Хилько во время судебного заседания заявил, что Зеленский бесплатно раздавал билеты на дебаты на "Олимпийском". По его мнению, согласно закону, это можно считать подкупом.

Если суд решит, что недостаточно аргументации с моей стороны как наблюдателя, он мне откажет в открытии производства. Но мы можем изменить исковое требование,

– цитирует его слова "Громадське".

При этом Хилько отметил, что подава два иска: в одном было два ответчика, в другом – один.

"В материалах этого дела, касательно которого я приехал, есть и материалы по другому кандидату (Петру Порошенко – 24 канал), в том числе как доказательства", – пояснил он.

Что говорят в штабе Зеленского?

Главный юрист предвыборного штаба Зеленского Вадим Галайчук заявил, что иск Хилько является провокацией, "не имеет никакой перспективы и является абсолютно безосновательным".

Нет никаких правовых оснований для подачи данного иска и его удовлетворения, он не имеет никаких перспектив,

– опубликовал он свое заявление в Telegram-канале команды кандидата.

Галайчук заявляет, что истец Хилько "известен представлением ряда подобных "странных" исков, в частности, о том, что встреча Зеленского с президентом Франции Эммануэлем Макроном якобы была незаконной предвыборной агитацией". Со своей стороны, Хилько заявил в комментарии журналистам перед началом судебного заседания, что подал за последние три недели "более 8 исков", пишет "УП".

Отметим, издание "Новое время" пишет, Хилько – адвокат действующего президента Петра Порошенко. В то же время и в Администрации Президента отрицают, и сам Хилько эту информацию отрицают.

"Я независимый Официальный от общественной организации "Украинская ассоциация акционеров". Никакого отношения к Порошенко не имею. Я руководствуюсь своим пониманием, что такое нарушением, опираясь на нормы закона", – сказал истец.

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