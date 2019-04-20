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      У Києві суд розглядає позов про зняття Зеленського з президентських виборів

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      Суд розгляне позов про зняття Зеленського з виборів
      Суд розгляне позов про зняття Зеленського з виборів / 24 канал

      Шостий апеляційний адміністративний суд міста Києва 20 квітня розпочав розглядати позов про скасування реєстрації Володимира Зеленського кандидатом у президенти України.

      Цей позов подав адвокат та спостерігач за виборами президента України в окрузі №221, що у Києві, від ГО "Українська асоціація акціонерів" Андрій Хілько, повідомляє він на своїй сторінці у Facebook.

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      Так, позов надійшов до суду 19 квітня, розглядатиме його колегія у складі Олени Ганечко, суддів Андрія Коротких та Ігоря Федотова.

      У чому суть позову?

      Він стосується "визнання порушень у підкупі виборців", а його мета – скасування рішення ЦВК №153 від 30 січня 2019 року про реєстрацію кандидата Володимира Зеленського.

      Сам Хилько від час судового засідання заявив, що Зеленський безкоштовно роздавав квитки на дебати на "Олімпійському". На його думку, відповідно до закону, це можна вважати підкупом.

      Якщо суд вирішить, що недостатньо аргументації з моєї сторони як спостерігача, він мені відмовить у відкритті провадження. Але ми можемо змінити позивну вимогу,
      – цитує його слова "Громаське". 

      При цьому Хілько зазначив, що подава два позови: в одному було два відповідачі, в іншому – один.

      "В матеріалах цієї справи, щодо якої я приїхав, є і матеріали по іншому кандидату (Петру Порошенку – 24 канал), у тому числі як докази", – пояснив він.

      Що кажуть у штабі Зеленського?

      Головний юрист передвиборчого штабу Зеленського Вадим Галайчук заявив, що позов Хилька є провокацією, "не має жодної перспективи і є абсолютно безпідставним".

      Немає жодних правових підстав для подання даного позову і його задоволення, він не має ніяких перспектив,
      – опублікував він свою заяву у Telegram-каналі команди кандидата.

      Галайчук заявляє, що позивач Хилько "відомий поданням низки подібних "дивних" позовів, зокрема, про те, що зустріч Зеленського з президентом Франції Еммануелем Макроном нібито була незаконною передвиборною агітацією". Зі свого боку, Хилько заявив у коментарі журналістам перед початком судового засідання, що подав за останні три тижні "понад 8 позовів", пише "УП".

      Заначимо, видання "Новое время" пише , Хілько – адвокат чинного президента Петра Порошенка. Водночас і у Адміністрації Президента заперечили, і сам Хілько цю інформацію заперечують.

      "Я незалежний офіційний від громадської організації 2Українська асоціація акціонерів". Ніякого стосунку до Порошенка не маю. Я керуюсь своїм розумінням що таке порушенням, опираючись на норми закону", – сказав позивач

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      Теги: Судді Володимир Зеленський Президентські вибори 2019 Новини України Новини політики
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