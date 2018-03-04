В Киеве украли бюст Леси Украинки с фасада музея

В Киеве неизвестные похитили бюст известной украинской поэтессы Леси Украинки с мемориального дома, который находится на улице Саксаганского, 97. Там с 1899 по 1909 жила Леся Украинка и ее семья.

Об этом в Facebook сообщила пресс-служба Музея выдающихся деятелей украинской культуры.

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"С возмущением и болью сообщаем, что совершен очередной акт вандализма. 3 марта, ночью, был цинично украден бюст Леси Украинки с памятной доской, который уже более 40 лет украшал и выделял мемориальный дом в Киеве по ул. Саксаганского, 97", – говорится в сообщении.

Бюст был выполнен из бронзы, поэтому этот факт мог заинтересовать вандалов.

Украдено не типичное изделие из цветного металла, а значимый памятник истории и культуры, произведение искусства, что не тиражировалось! Поэтому крайне важно найти его до окончательного уничтожения вандалами. Бюст писательницы и памятная доска составляют единую композицию и выполнены из бронзы,

– отмечают в музее.

Отмечается, что скульптурная композиция была установлена ​​в 1971 году к 100-летию со дня рождения писательницы, который отмечался на уровне ЮНЕСКО.

Сейчас открыто уголовное производство.