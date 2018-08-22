В Киеве улицу залило кипятком в результате прорыва трубы

Вблизи станции метро Дружбы народов 22 августа прорвало трубу с горячей водой, в результате чего улицу залило кипятком.

Об этом сообщило издание The Village Украина на своей странице в Twitter.

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Отмечается, что кипяток залил тротуар и проезжую часть, вода стекает в подземный переход. Автомобили вынуждены ехать по несколькосантиметровой толще воды, что вытекла на дорогу.