В Киеве в водоеме обнаружили расчлененное тело женщины: что об этом известно

В Киеве на Русановке в местном канале правоохранители обнаружили тело человека. Сейчас они окружили водоем, и там продолжаются следственные действия. Вполне вероятно, что это тело принадлежит Ирине Клипковой, которая недавно пропала в этом районе.

По информации ресурса "Киев оперативный", в Русановском канале найден расчлененный труп неизвестной женщины.

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Пока полиция никакой информации не предоставляет, поскольку устанавливает все детали. При этом пользователи в сети пишут, что в последние дни на Русановке искали женщину.

Из последних сообщений полиции, в Днепровском районе столицы разыскивали лишь 14-летнюю Камилу Ткаченко. Девушка ушла из дома 13 августа и не вернулась. По факту инцидента следователи открыли уголовное производство по статье "умышленное убийство" с дополнительной квалификацией – безвестно отсутствует.

Приметы Камилы – рост 165-170 сантиметров, среднее телосложение, волосы русые с мелированием.



Пропала в Киеве 14-летняя Камила Ткаченко

Правда, в сети сейчас разыскивают Ирину Клипкову. Согласно сообщению, последний раз женщину видели 13 августа в 23:20 на улице Энтузиастов, 27. Эта улица является набережной Русановского канала.

По словам соседа Ирины Клипковой, который представился Сергеем, жила она на улице Энтузаистов, 25.

Ирина исчезла, и сегодня ее друзья пошли прогуляться и одновременно посмотреть, есть ли где-то какие-то следы. Последний раз ее видели на улице Энтузиастов, 37 – она там гуляла. И они увидели какой-то пакет, а рассказала им о нем женщина, гулявшая с ребенком. Итак, достали его, разорвали, а там что-то непонятное. Набрали меня, а вместе со мной шли еще три бойца Нацгвардии, и мы прибыли на место. Посмотрел и говорю, что это точно не является мясом животного. И потом мы нашли еще несколько пакетов, которые плавали, - рассказал он.

Улица Энтузиастов, 27 в Киеве: неподалеку жила Ирина Клипкова

Мужчина добавляет, что по описанию это человеческое тело, поскольку человек имеет жир желтого цвета, а свинья, к примеру, – белого. Также он и его друзья видели руку, на которой есть кольца, очень похожие на те, которые носила Ирина.

Злоумышленника уже задержали. Он живет здесь неподалеку. Мы его знаем – он является нашим знакомым, зовут его Алексеем. Всю информацию о нем мы рассказали полиции. Сейчас его допрашивают, и он, похоже, признался,

– говорит мужчина.

В Киеве в Русановском канале обнаружили расчлененное тело женщины / Фото Елены Кук (24 канал)

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Сергей добавляет, что вероятный убийца и Ирина были знакомы около 15 лет, однако, каким был мотив преступления, никто не знает. Также между ними не было никаких конфликтов.

Что касается самого злоумышленника, то он является ветеринаром и знает, как правильно делать разрезы. Соседи говорят, что фамилия предполагаемого убийцы Ирины – Козленко, и он, когда выпьет определенную дозу алкоголя, сразу становится агрессивным.

В Киеве на Русановке нашли расчлененное тело женщины: смотрите видео

Кроме того, Сергей сообщил, что у ребенка Ирины должен был быть день рождения, и женщина к празднику очень готовилась.

24 канал следит за этим инцидентом. Когда появятся какие-нибудь подробности, мы их опубликуем.

Последний раз огромный резонанс получил случай, когда в водоеме обнаружили человеческие останки, в конце июня. Тогда в Дарницком районе в озере Вырлица заметили тело пропавшего 9-летнего Захара Черевко. Убийцей оказался близкий знакомый ребенка – 30-летний Ярослав Богдан. Мужчина является братом сожителя матери Захара. Он во всем сознался, а свои действия объяснил семейными обидами. Злоумышленнику суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток без права внесения залога.

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