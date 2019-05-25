В Киеве вооруженные фейковые полицейские похитили предпринимателя: злоумышленников задержали

Оперативники Киевщины задержали группу вооруженных псевдополицейских, которые 24 мая похитили столичного предпринимателя. Похищение произошло возле села Ревное: там на дороге неизвестные на авто Volkswagen T5 остановили автомобиль Land Rover и вытащили его водителя.

На авто злоумышленников были спецсигналы, которые использует полиция – проблесковые маячки красного и синего цвета. Нападавшие, угрожая оружием, вытащили водителя, надели ему на голову черную маску, посадили в свое авто и уехали в неизвестном направлении. Один из нападавших скрылся на авто заложника.

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В Киеве и области полиция ввела в действие оперативный план "Перехват". Уже через час правоохранители задержали в одном из микрорайонов столицы авто злоумышленников Volkswagen T5.

Смотрите видео задержания злоумышленников:

Присутствующие в авто начали сопротивляться, поэтому полицейские совершили предупредительный выстрел из оружия и применили спецсредства.

Полицейские освободили похищенного заложника – 53-летнего киевского частного предпринимателя и задержали группу злоумышленников. Нападавшие имели оружие, поддельные документы сотрудников полиции и форму правоохранителей. Злоумышленниками оказались жители Днепропетровщины и оккупированного Крыма.

До избрания меры пресечения нападавшие будут находиться в изоляторе временного содержания. Полиция открыла дело по факту похищения человека, вымогательства, угона, разбоя и незаконного хранения оружия. Сейчас полицейские проверяют задержанных на причастность к совершению вымогательств и разбойных нападений на территории Украины. Также ищут угнанное авто пострадавшего.