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      В Киеве вооруженные фейковые полицейские похитили предпринимателя: злоумышленников задержали

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      Полиция задержала похитителей предпринимателя в Киеве на их авто
      Полиция задержала похитителей предпринимателя в Киеве на их авто / Коллаж 24 канал

      Оперативники Киевщины задержали группу вооруженных псевдополицейских, которые 24 мая похитили столичного предпринимателя. Похищение произошло возле села Ревное: там на дороге неизвестные на авто Volkswagen T5 остановили автомобиль Land Rover и вытащили его водителя.

      На авто злоумышленников были спецсигналы, которые использует полиция – проблесковые маячки красного и синего цвета. Нападавшие, угрожая оружием, вытащили водителя, надели ему на голову черную маску, посадили в свое авто и уехали в неизвестном направлении. Один из нападавших скрылся на авто заложника.

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      В Киеве и области полиция ввела в действие оперативный план "Перехват". Уже через час правоохранители задержали в одном из микрорайонов столицы авто злоумышленников Volkswagen T5.

      Смотрите видео задержания злоумышленников:

      Присутствующие в авто начали сопротивляться, поэтому полицейские совершили предупредительный выстрел из оружия и применили спецсредства.

      Полицейские освободили похищенного заложника – 53-летнего киевского частного предпринимателя и задержали группу злоумышленников. Нападавшие имели оружие, поддельные документы сотрудников полиции и форму правоохранителей. Злоумышленниками оказались жители Днепропетровщины и оккупированного Крыма.

      До избрания меры пресечения нападавшие будут находиться в изоляторе временного содержания. Полиция открыла дело по факту похищения человека, вымогательства, угона, разбоя и незаконного хранения оружия. Сейчас полицейские проверяют задержанных на причастность к совершению вымогательств и разбойных нападений на территории Украины. Также ищут угнанное авто пострадавшего.

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      Теги: Новости Украины Расследования Полиция Похищение Криминальные новости Новости Киева
      Источник: 24 канал
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