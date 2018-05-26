В Киеве возобновили работу пять станций метро
Сегодня, в столице приостановили работу пять станций метро из-за анонимного звонка об их заминировании. На эту минуту станции уже проверены и восстановлена их работа.
Об этом сообщили в Киевском метрополитене.
Читайте также: В общественном транспорте Киева заработал бесплатный Wi-Fi
Станции проверены и открыты для пассажиров. Взрывоопасных предметов не обнаружено,
– говорится в сообщении.
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии