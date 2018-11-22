В Киеве впервые покажут долгожданный спектакль по пьесе "Номера" Сенцова: когда премьера

7 декабря в столичном Довженко-центре покажут полноценную театральную постановку по пьесе "Номера" украинского политзаключенного, режиссера Олега Сенцова.

Об этом сегодня шла речь на пресс-брифинге в "Укринформе".

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Украинский Культурный Дом материально поддержал создание спектакля – выделил 1 миллион 900 тысяч гривен.

В марте этого года Сенцов поручил продюсировать постановку пьесы в театре продюсеру Анне Паленчук.

Справа – продюсер Анна Паленчук и режиссер-постановщик Тамара Трунова. Фото: Укринформ"

"Номера" – это буфонада, гротеск. Ее главная задача – развлекать. Это должно быть смешно от начала до конца. Я верю в вас, и рад, что больше не буду один,

– раньше отзывался Сенцов относительно постановки.

По словам Паленчук, Сенцов не верил, что можно так быстро поставить спектакль, и очень доволен, что это удалось.

Творческая команда хорошо известна в художественных кругах. Режиссер-постановщик спектакля Тамара Трунова отмечает, что пьеса и спектакль – разные истории. И свобода, которую Олег придал ей в работе – редкость.

"Главная задача "Номеров" — развлекать. Это буфонада, гротеск"

"Авторы обычно с напряжением относятся к режиссерам, которые вмешиваются в текст. Но полученная свобода передалась коллективу. С актерами мы говорим о совместном", – добавляет Трунова.

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Режиссер отмечает, что спектакль об обществе, которое сначала стало создателем системы – а затем – его жертвой. Цель же спектакля видит в дублировании имени Сенцова столько раз, сколько возможно.





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Чтобы он звучал, чтобы его не забывали. Мы же понимаем, в каком состоянии сейчас все находимся?! Олег не должен быть ни драматургом, ни режиссером, чтобы иметь право жить и быть свободным. И мы отстаиваем его интересы не из-за того, что он драматург, талантливый. Хотя, несомненно, так и есть. Но за то, что он человек,

– эмоционально добавила Трунова.

Кроме премьеры 7 декабря, состоятся предпремьерные показы уже 27, 28 и 29 ноября также в Довженко-центре.

"В первый день будет много госслужащих из разных министерств, культурных организаций, фондов, семи посольств, министры, а также первая леди Марина Порошенко. Во второй – общественные активисты, переселенцы из Крыма и Донбасса и кинематографисты. В третий – знаменитости, которые расскажут больше своим фолловерам о спектакле", – отмечает Паленчук.

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Спектакль войдет в постоянный репертуар Довженко-центра и будет ставиться на сцене каждый месяц. Часть собранных средств пойдет на помощь политзаключенным и их семьям. Следовательно, украинцы могут запросто помочь просто посетив спектакль.