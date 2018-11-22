21:26
22 нояб 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      БЮДЖЕТ-2019 СКАНДАЛ С KFC В ДОМЕ ПРОФСОЮЗОВ В КИЕВЕ АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Патриарх Янукович. ГРУстный праздник
      Вєсті Кремля
      20:45, сегодня
      Вести.UA . Радикальные кнопкодавы. Дедекоммунизация Донбасса
      Вєсті.UA
      20:43, сегодня
      Анализ крови без крови: как в Украине продают медицинские приборы с недоказанной эффективностью
      ЦРУ
      09:00, 21 ноября
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Всё. Первые иномарки
      Згадати все
      23:01, 20 ноября
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      БЮДЖЕТ-2019 СКАНДАЛ С KFC В ДОМЕ ПРОФСОЮЗОВ В КИЕВЕ АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ

      В Киеве впервые покажут долгожданный спектакль по пьесе "Номера" Сенцова: когда премьера

      8 Читати новину українською
      На ее создание выделили 1 миллион 900 тысяч гривен
      На ее создание выделили 1 миллион 900 тысяч гривен / 24 канал

      7 декабря в столичном Довженко-центре покажут полноценную театральную постановку по пьесе "Номера" украинского политзаключенного, режиссера Олега Сенцова.

      Об этом сегодня шла речь на пресс-брифинге в "Укринформе".

      Читайте также: Российский омбудсмен прокомментировал, переведут ли Сенцова "в отряд"

      Украинский Культурный Дом материально поддержал создание спектакля – выделил 1 миллион 900 тысяч гривен.

      В марте этого года Сенцов поручил продюсировать постановку пьесы в театре продюсеру Анне Паленчук.

      Справа – продюсер Анна Паленчук и режиссер-постановщик Тамара Трунова. Фото: Укринформ"

      "Номера" это буфонада, гротеск. Ее главная задача – развлекать. Это должно быть смешно от начала до конца. Я верю в вас, и рад, что больше не буду один,
      – раньше отзывался Сенцов относительно постановки.

      По словам Паленчук, Сенцов не верил, что можно так быстро поставить спектакль, и очень доволен, что это удалось.

      Творческая команда хорошо известна в художественных кругах. Режиссер-постановщик спектакля Тамара Трунова отмечает, что пьеса и спектакль – разные истории. И свобода, которую Олег придал ей в работе – редкость.

      "Главная задача "Номеров" — развлекать. Это буфонада, гротеск"

      "Авторы обычно с напряжением относятся к режиссерам, которые вмешиваются в текст. Но полученная свобода передалась коллективу. С актерами мы говорим о совместном", – добавляет Трунова.

      Читайте также: Спектакль "Burning Doors" о Сенцове впервые показали в Украине: что нужно знать

      Режиссер отмечает, что спектакль об обществе, которое сначала стало создателем системы – а затем – его жертвой. Цель же спектакля видит в дублировании имени Сенцова столько раз, сколько возможно.


      Автор афиши — украинский дизайнер и художник Андрей Ермоленко, известный антироссийскими плакатами

      Чтобы он звучал, чтобы его не забывали. Мы же понимаем, в каком состоянии сейчас все находимся?! Олег не должен быть ни драматургом, ни режиссером, чтобы иметь право жить и быть свободным. И мы отстаиваем его интересы не из-за того, что он драматург, талантливый. Хотя, несомненно, так и есть. Но за то, что он человек,
      – эмоционально добавила Трунова.

      Кроме премьеры 7 декабря, состоятся предпремьерные показы уже 27, 28 и 29 ноября также в Довженко-центре.

      "В первый день будет много госслужащих из разных министерств, культурных организаций, фондов, семи посольств, министры, а также первая леди Марина Порошенко. Во второй – общественные активисты, переселенцы из Крыма и Донбасса и кинематографисты. В третий – знаменитости, которые расскажут больше своим фолловерам о спектакле", – отмечает Паленчук.

      Читайте также: Французский режиссер Жан-Люк Годар не поедет в российский Эрмитаж из-за Олега Сенцова

      Спектакль войдет в постоянный репертуар Довженко-центра и будет ставиться на сцене каждый месяц. Часть собранных средств пойдет на помощь политзаключенным и их семьям. Следовательно, украинцы могут запросто помочь просто посетив спектакль.

      Автор: Екатерина Петренко
      Теги: Новости Украины Новости культуры Олег Сенцов заложники Украинцы в плену РФ
      Источник: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Как выбрать смартфон для игр: полезные советы
      сегодня , 21:08 Как выбрать смартфон для игр: полезные советы
      15
      Оксана Маркарова – новый министр финансов Украины: что о ней известно
      сегодня , 19:16 Оксана Маркарова – новый министр финансов Украины: что о ней известно
      Яніна Ткачук 511
      Керченский мост без будущего
      сегодня , 19:00 Керченский мост без будущего
      Злой Одессит 1837
      Ліквідація крадійства: як звичайні громадяни могли б отримувати гроші від боротьби з корупцією
      сегодня , 18:30 Ліквідація крадійства: як звичайні громадяни могли б отримувати гроші від боротьби з корупцією
      Єгор Соболєв 63
      Новый представитель Украины на переговорах в Минске: что известно о Евгении Марчуке
      сегодня , 18:01 Новый представитель Украины на переговорах в Минске: что известно о Евгении Марчуке
      360
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       7 ноября , 15:10
      Антикоррупционный суд: что изменится в Украине и почему это важно
       7 июня , 14:01
      Боевики планируют масштабные провокации на Донбассе, – разведка
       12 августа 2016 , 11:04
      Льготы, стимулирование и пошлины – как возродить украинский автопром
       12 октября , 09:34
      Тренер Словакии сообщил, как рассчитывает сбросить Украину с первого места группы Лиги наций
       12 октября , 21:43
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук