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      В Киеве взорвали авто украинского офицера, который воюет на Донбассе: фото и видео

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      В Киеве взорвался автомобиль
      В Киеве взорвался автомобиль / Фото с Facebook-страницы Национальной полиции

      В Голосеевском районе Киева, на улице Вильямса, взорвался автомобиль Chevrolet Evanda. Транспорт принадлежит офицеру украинских спецслужб, который активно участвует в Операции объединенных сил на Донбассе. В результате один человек получил ранения и находится в тяжелом состоянии.

      Около 2 часов ночи в Голосеевское управления полиции поступило сообщение о взрыве автомобиля, сообщили в полиции. На вызов сразу выехали следственно-оперативные группы главного и районного управлений, взрывотехники, кинологи и врачи.

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      Юрий Бутусов у себя на Facebook-странице написал, что диверсант попытался установить мину под машину, однако взрыв самодельной мины произошел преждевременно. Украинский офицер не пострадал. Диверсант сейчас находится под охраной, он не является гражданином Украины.

      Очевидно, что враг вел наблюдение за автомобилем, а также действовал в составе группы. Бутусов написал, что это уже не первый случай взрыва машины в Киеве.

      Впервые удалось захватить того, кто закладывал мину. Возможно, если диверсанта удастся разговорить, он прольет свет на другие подрывы и террористические акты, которые произошли в Киеве за последние годы,
      – написал Юрий Бутусов.

      Юрий добавил, что "война с Россией продолжается, война среди нас".

       

      В полиции заявили, что на месте происшествия правоохранители обнаружили машину, которая принадлежит местной жительнице. В результате взрыва пострадал мужчина, его доставили в больницу.

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      В Киеве взорвался автомобиль // Фото: Национальная полиция

      Сейчас полиция выясняет все обстоятельства происшествия. Правоохранители расследуют уголовное производство за покушение на убийство и незаконное обращение с оружием.

      В Киеве взорвался автомобиль: смотрите видео 18+

       

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      Теги: Война на Донбассе Операция Объединенных сил Новости Украины Криминальные новости Новости Киева Авто Взрыв Полиция
      Источник: 24 канал
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