В Киеве за сутки нашли двух утопленников: видео, фото

В Киеве в течение суток водолазы достали два тела из Днепра. Одного из утопленников нашли возле Южного моста в Дарницком районе, а другого – возле этого моста в Голосеевском районе столицы. Причины трагедий устанавливают правоохранители.

Первое сообщение о погибшем поступило к спасателям 23 мая около 15 часов. Оба события произошли 23 мая. Об этом сообщает Информатор.

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Специалисты, прибывшие на место инцидента возле Южного моста в Дарницком районе, обнаружили, что на расстоянии 40 метров от берега на поверхности воды находится тело мужчины. С помощью водолазно-спасательного снаряжения спасатели достали тело мужчины и передали его правоохранителям.

Первое место происшествия с изображением на карте:

Следующий вызов о том, что нашли тело в Днепре поступил около 17 часов. Прибыв к Южному мосту теперь уже в Голосеевском районе столицы, они установили, что на расстоянии 300 метров от берега на поверхности воды находится тело мужчины.

Карта с изображением места происшествия:

Спасатели с помощью водолазно-спасательного снаряжения и надувной лодки достали тело мужчины и передали его сотрудникам полиции.

Смотрите видео с места события: