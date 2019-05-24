В Киеве за сутки нашли двух утопленников: видео, фото
В Киеве в течение суток водолазы достали два тела из Днепра. Одного из утопленников нашли возле Южного моста в Дарницком районе, а другого – возле этого моста в Голосеевском районе столицы. Причины трагедий устанавливают правоохранители.
Первое сообщение о погибшем поступило к спасателям 23 мая около 15 часов. Оба события произошли 23 мая. Об этом сообщает Информатор.
Читайте также: Под Киевом из пруда достали тело мужчины: фото
Специалисты, прибывшие на место инцидента возле Южного моста в Дарницком районе, обнаружили, что на расстоянии 40 метров от берега на поверхности воды находится тело мужчины. С помощью водолазно-спасательного снаряжения спасатели достали тело мужчины и передали его правоохранителям.
Первое место происшествия с изображением на карте:
Следующий вызов о том, что нашли тело в Днепре поступил около 17 часов. Прибыв к Южному мосту теперь уже в Голосеевском районе столицы, они установили, что на расстоянии 300 метров от берега на поверхности воды находится тело мужчины.
Карта с изображением места происшествия:
Спасатели с помощью водолазно-спасательного снаряжения и надувной лодки достали тело мужчины и передали его сотрудникам полиции.
Смотрите видео с места события: