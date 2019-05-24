У Києві за добу знайшли двох потопельників: відео, фото
У Києві протягом доби водолази дістали два тіла з Дніпра. Одного з потопельників знайшли біля Південного моста в Дарницькому районі, а другого – біля цього мосту в Голосіївському районі столиці. Причини трагедій встановлюють правоохоронці.
Перше повідомлення про загиблого надійшло до рятувальників 23 травня близько 15 години. Обидві події трапилися 23 травня. Про це повідомляє Інформатор.
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Фахівці, що прибули на місце інциденту біля Південного моста в Дарницькому районі, помітили, що на відстані 40 метрів від берега на поверхні води знаходиться тіло чоловіка. За допомогою водолазно-рятувального спорядження рятувальники дістали тіло чоловіка і передали його правоохоронцям.
Перше місце події із зображенням на карті:
Наступний виклик про те, що знайшли тіло в Дніпрі надійшов близько 17 години. Прибувши до Південного мосту тепер уже в Голосіївському районі столиці, вони встановили, що на відстані 300 метрів від берега на поверхні води знаходиться тіло чоловіка.
Карта із зображенням місця події:
Рятувальники за допомогою водолазно-рятувального спорядження і надувного човна дістали тіло чоловіка і передали його співробітникам поліції.
Дивіться відео з місця події:
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