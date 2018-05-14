В Киеве задержали "на горячем" группу гастролеров-воров

Заместитель руководителя Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин отметил, что 14 мая в Киеве сотрудники криминальной полиции совместно со спецназовцами КОРД задержали группу гастролеров-воров.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

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По словам заместителя руководителя Нацполиции Украины, правоохранители совместно со спецназовцами от корпуса оперативно-внезапного действия во время проведения специальных мероприятий на Киевщине "на горячем" задержали группу гастролеров-воров, которые совершали разбои и кражи в течение длительного времени.



Работники уголоной полиции задержали группу преступников

Среди задержанных жителей Винницкой области есть и лицо из числа чемпионов по боям без правил,

– написал Вячеслав Аброськин.

Он также выразил благодарность сотрудникам полиции за задержание особо опасной банды.



Задержание гастролеров-воров "на горячем"

Напомним, в Харькове 14 мая Служба безопасности Украины задержала двоих торговцев, которые занимались сбытом оружия и боеприпасов из района проведения операции объединенных сил. Работниками СБУ было установлено, что двое жителей Харькова продавали патроны к автомату и пулемету Калашникова, боевые гранаты и самозарядный карабин СКС.