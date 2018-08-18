В Киеве зенитная установка "Бук" врезалась в торговый центр: фото
На улице Ярославской в Киеве зенитная установка "Бук", которая принимала участие в репетиции военного парада ко Дню независимости, врезалась в здание бизнес-центра.
Фото и видео с места инцидента появились в соцсетях.
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По словам очевидца, техника ехала с парада ко Дню независимости, который проходил на Крещатике. Во время аварии возле здания находились гражданские, прохожие делали фото и видео военной техники.
Последствия ДТП
После инцидента зенитную установку оттащили буксиром.
Источник: 24 Канал
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