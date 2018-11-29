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      В киевской подземке проведут капитальный ремонт бомбоубежищ: детали

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      В киевской подземке проведут капитальный ремонт бомбоубежищ
      В киевской подземке проведут капитальный ремонт бомбоубежищ / Фото из открытых источников

      Приблизительная стоимость капитального ремонта укрытий составляет почти 27 миллионов гривен. Ориентировочно, ремонтные работы могут завершиться в сентябре 2019 года.

      Соответствующий тендер размещен на сайте государственных закупок Prozorro.

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      Бомбоубежища отремонтируют на синей линии метро от станции "Контрактовая площадь" до станции "Лыбидская". Известно, что их построили еще в 1980-х годах, вместе с самими станциями, однако впоследствии перестали обслуживать.

      Поскольку эти подземные конструкции соединены с имеющимися объектами метрополитена, возникает опасность воздействия на состояние сооружений, эксплуатируемых в процессе пассажирских перевозок,
      - объясняют потребность ремонта в "Киевском метрополитене".

      Ориентировочная стоимость капитального ремонта составляет 26 миллионов 807 тысяч гривен. Тендерные предложения можно подать до 14 декабря. Аукцион состоится 17 декабря.

      Подрядчик должен будет закончить ремонтные работы через 9 месяцев после победы на аукционе.

      Отмечается, что после окончания всех необходимых работ подземка сможет обеспечить пассажиров обновленными объектами гражданской обороны, защиты персонала и населения в военное время.

      Добавим, что планы руководства "Киевского метрополитена" улучшить состояние бомбоубежищ в столице, вероятнее всего, не связаны с объявлением военного положения в Украине, поскольку в Киевской области его не вводили.

      Напомним, вечером 26 ноября Верховная Рада на экстренном заседании приняла постановление о введении в Украине режима военного положения. Предшествовала этому решению агрессия России в Азовском море. Пограничный корабль РФ протаранил рейдовый буксир украинских военных, в результате чего 6 украинских воинов получили ранения. Впоследствии, Россия захватила три украинских судна.

      Официально закон о введении военного положения в Украине вступил в силу 28 ноября.

      Что такое военное положение?
      Это не объявление войны, а особый правовой режим, который вводится в Украине или в отдельных ее местностях в случаях вооруженной агрессии против Украины, нападения на нее, а также если существует опасность для независимости и территориальной целостности государства. Правовой основой введения военного положения является Конституция Украины, закон Украины "О правовом режиме военного положения", а также указ президента. Чтобы решение СНБО вступило в силу, за него должна проголосовать Верховная Рада. Закон О правовом режиме военного положения предусматривает ряд положений по изменению прав и свобод граждан, однако не обязательно все они будут введены. Исчерпывающий перечень прав и свобод человека как гражданина, которые в течение действия военного положения будут ограничены, и срок их ограничения, должно содержаться в Указе Президента.

      Теги: Новости Киева Военное положение в Украине метро ProZorro
      Источник: 24 Канал
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