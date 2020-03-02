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      В Кишиневе ветераны войны в Приднестровье штурмуют здание правительства: фото, видео

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      Ветераны войны в Приднестровье штурмуют здание Кабинета Министров Молдовы в Кишиневе. Так они проявляют свой протест против пророссийского курса правительства.

      Люди, которые вышли на протест, требуют встречи с представителями правительства. Они заявляют, что президент Молдовы Игорь Додон предатель. Об этом сообщает NewsMaker.

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      Митингующие скандируют: "Кику на помойку, вместе с Чоко", "Долой Додона", "Долой правительство".

      Здание правительства оцепили правоохранители. Полицейские согласились впустить туда протестующих. Однако участники митинга настаивали, чтобы именно чиновники вышли к ним, а не наоборот.

      В результате между полицейскими и митингующими возникли столкновения. Во время конфликта протестующие разбили стеклянные двери правительственной резиденции. Человека, который сделал это, полицейские вытеснили из толпы.

      Впоследствии протестующие перекрыли движение транспорта возле здания правительства. Они также заявляют, что готовы блокировать дороги по всей столице, если к ним никто не выйдет.

      молдова протести уряд
      В Кишиневе ветераны войны в Приднестровье штурмуют здание правительство / Фото Newsmaker.md

      В Кишиневе протестуют ветераны войны в Приднестровье: смотрите видео

      Почему ветераны войны в Приднестровье протестуют

      Что известно об оккупации Приднестровья? В 1992 году российская армия оккупировала Приднестровье. Она стала защитником интересов местной элиты и пророссийского населения региона в ходе начинающегося конфликта. Во многом присутствие армии помешало молдавским властям реализовать силовой сценарий решения конфликта.

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      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости России Новости политики Протесты Приднестровье Молдова
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