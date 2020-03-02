У Кишиневі ветерани війни в Придністров'ї штурмують будівлю уряду: фото, відео

Ветерани війни в Придністров'ї штурмують будівлю Кабінету Міністрів Молдови у Кишиневі. Так вони виявляють свій протест проти проросійського курсу уряду.

Люди, які вийшли на протест, вимагають зустрічі з представниками уряду. Вони заявляють, що президент Молдови Ігор Додон зрадник. Про це повідомляє NewsMaker.

Зверніть увагу: Україні, Грузії і Молдові треба дати шанс: Польща наполягає на розширенні ЄС

Мітингувальники скандують: "Кіку на смітник, разом з Чоко", "Геть Додона", "Геть уряд".

Будівлю уряду оточили правоохоронці. Поліцейські погодилися впустити туди протестувальників. Однак учасники мітингу наполягали, щоб саме чиновники вийшли до них, а не навпаки.

У результаті між поліцейськими й мітингувальниками виникли зіткнення. Під час конфлікту протестувальники розбили скляні двері урядової резиденції. Людину, яка зробила це, поліцейські витіснили з натовпу.

Згодом учасники протесту перекрили рух транспорту в поблизу будівлі уряду. Вони також заявляють, що готові блокувати дороги по всій столиці, якщо до них ніхто не вийде.



У Кишиневі ветерани війни в Придністров'ї штурмують будівлю уряд / Фото Newsmaker.md

У Кишиневі протестують ветерани війни в Придністров'ї: дивіться відео

Чому ветерани війни в Придністров'ї протестують

Насамперед через загальну проросійську орієнтацію влади Молдови.

Їх також обурило нещодавнє висловлювання міністра закордонних справ Ауреліу Чоко. Чиновник заявив, що конфлікт в Придністров'ї було припинено в завдяки втручанню армії Росії. Сам Чокой повідомив, що ЗМІ вирвали з контексту його слова та спотворили їх. Зробили це для того, щоб спровокувати скандал.

Що відомо про окупацію Придністров’я?У 1992 році російська армія окупувала Придністров'я. Вона стала захисником інтересів місцевої еліти та проросійського населення регіону в ході конфлікту, що починався. Багато в чому присутність армії завадила молдовській владі реалізувати силовий сценарій розв'язання конфлікту.