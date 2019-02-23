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      В Китае в страшной аварии погибли 20 человек: фото

      64 Читати новину українською
      В авто отказали тормоза
      В авто отказали тормоза / CCTV

      Авария в китайском регионе Внутренняя Монголия унесла жизни 20 человек, 30 человек получили ранения. Все погибшие и пострадавшие – рабочие шахты, которых везли на работу.

      По данным местных властей, у транспорта отказали тормоза, и грузовик, полный людей, на скорости влетел в стену тоннеля, сообщает China Daily.

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      Грузовик вез на смену работников шахты

      Авария произошла в 8:20 утра по местному времени рядом с территорией горнодобывающей компании, куда и направлялся транспорт.

      15 человек погибли на месте, еще пятеро – в больнице. Выжившие находятся в удовлетворительном состоянии.

      У грузовика отказали тормоза

      Министерство по вопросам чрезвычайных ситуаций Китая направило рабочую группу для расследования инцидента.


      Аварию на шахте в Китае расследуют

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      Теги: Жертвы Аварии и ДТП Аварии на шахтах Китай
      Источник: 24 Канал
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