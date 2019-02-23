В Китае в страшной аварии погибли 20 человек: фото

Авария в китайском регионе Внутренняя Монголия унесла жизни 20 человек, 30 человек получили ранения. Все погибшие и пострадавшие – рабочие шахты, которых везли на работу.

По данным местных властей, у транспорта отказали тормоза, и грузовик, полный людей, на скорости влетел в стену тоннеля, сообщает China Daily.

Читайте также: На оккупированном Донбассе подорвался автобус с людьми: есть жертвы – соцсети

Грузовик вез на смену работников шахты

Авария произошла в 8:20 утра по местному времени рядом с территорией горнодобывающей компании, куда и направлялся транспорт.

15 человек погибли на месте, еще пятеро – в больнице. Выжившие находятся в удовлетворительном состоянии.

У грузовика отказали тормоза

Министерство по вопросам чрезвычайных ситуаций Китая направило рабочую группу для расследования инцидента.



Аварию на шахте в Китае расследуют