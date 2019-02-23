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      У Китаї у страшній аварії загинули 20 людей: фото

      196 Читать новость на русском
      В авто відмовили гальма
      В авто відмовили гальма / CCTV

      Аварія у китайському регіоні Внутрішня Монголія забрала життя 20 осіб, 30 людей зазнали поранень. Всі загиблі та постраждалі – робітники шахти, яких везли на роботу.

      За даними місцевої влади, у транспорту відмовили гальма, і вантажівка, повна людей, на швидкості влетіла у стіну тунелю, повідомляє China Daily.

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      Вантажівка везла на зміну працівників шахти

      Аварія сталась о 8:20 ранку за місцевим часом неподолік території гірничовидобувної компанії, куди і прямував транспорт.

      15 людей загинули на місці, ще п'ятеро – у лікарні. Ті, хто вижив, перебувають у задовільному стані. 


      У вантажівки відмовили гальма

      Міністерство з питань надзвичайних ситуацій Китаю направило робочу групу для розслідування інциденту.


      Аварію на шахті у Китаї розслідують

      blog_ava
      На окупованому Донбасі підірвався автобус із людьми: є жертви, – соцмережі
      сьогодні
      9024
      Теги: Жертви Китай Аварії на шахтах Аварії та ДТП
      Джерело: 24 Канал
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