У Китаї у страшній аварії загинули 20 людей: фото

Аварія у китайському регіоні Внутрішня Монголія забрала життя 20 осіб, 30 людей зазнали поранень. Всі загиблі та постраждалі – робітники шахти, яких везли на роботу.

За даними місцевої влади, у транспорту відмовили гальма, і вантажівка, повна людей, на швидкості влетіла у стіну тунелю, повідомляє China Daily.

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Вантажівка везла на зміну працівників шахти

Аварія сталась о 8:20 ранку за місцевим часом неподолік території гірничовидобувної компанії, куди і прямував транспорт.

15 людей загинули на місці, ще п'ятеро – у лікарні. Ті, хто вижив, перебувають у задовільному стані.



У вантажівки відмовили гальма

Міністерство з питань надзвичайних ситуацій Китаю направило робочу групу для розслідування інциденту.



Аварію на шахті у Китаї розслідують