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      В Конгрессе США избран новый сопредседатель украинского кокуса

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      Майкл Куигли
      Майкл Куигли / Фото из открытых источников

      Конгрессный украинский кокус на Капиталийському холме избрал нового сопредседателя. Им стал конгрессмен-демократ Майкл Куигли.

      Об этом сообщил Посольство Украины в США на своей странице в Facebook.

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      Двухпалатная и двухпартийная поддержка Украины продолжает укрепляться в Конгрессе США нового созыва. С удовольствием приветствуем избрание конгрессмена-демократа от штата Иллинойс Майкла Квигли новым сопредседателем Конгрессового украинского кокуса – группы дружбы с Украиной в Палате представителей Конгресса США,
      – отметили в украинском дипломатическом представительстве.

      В частности, в Посольстве сообщили, что к украинскому кокусу в Сенате США (подобной структуры в верхней палате Конгресса) присоединился законодатель от Республиканской партии из штата Айова Джонни Эрнст.

      "Полагаемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество с конгрессменом Куигли и сенатором Эрнстом в укреплении украинской-американского стратегического партнерства и межпарламентского диалога", – отметили в посольстве Украины в Вашингтоне.

       

      Теги: Новости Украины Новости США Новости политики
      Источник: 24 Канал
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