В Конгрессе США избран новый сопредседатель украинского кокуса

Конгрессный украинский кокус на Капиталийському холме избрал нового сопредседателя. Им стал конгрессмен-демократ Майкл Куигли.

Об этом сообщил Посольство Украины в США на своей странице в Facebook.

Читайте также: Голос Америки: Международное сообщество призывает Россию освободить украинских пленных моряков

Двухпалатная и двухпартийная поддержка Украины продолжает укрепляться в Конгрессе США нового созыва. С удовольствием приветствуем избрание конгрессмена-демократа от штата Иллинойс Майкла Квигли новым сопредседателем Конгрессового украинского кокуса – группы дружбы с Украиной в Палате представителей Конгресса США,

– отметили в украинском дипломатическом представительстве.

В частности, в Посольстве сообщили, что к украинскому кокусу в Сенате США (подобной структуры в верхней палате Конгресса) присоединился законодатель от Республиканской партии из штата Айова Джонни Эрнст.

"Полагаемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество с конгрессменом Куигли и сенатором Эрнстом в укреплении украинской-американского стратегического партнерства и межпарламентского диалога", – отметили в посольстве Украины в Вашингтоне.