У Конгресі США обрано нового співголову українського кокусу

Конгресовий український кокус на Капіталійському пагорбі обрав нового співголову. Ним став конгресмен-демократ Майкл Квіглі.

Про це повідомило Посольство України у США на своїй сторінці у Facebook.

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Двопалатна і двопартійна підтримка України продовжує зміцнюватися в Конгресі США нового скликання. З приємністю вітаємо обрання конгресмена-демократа від штату Іллінойс Майкла Квиглі новим Співголовою Конгресового українського кокусу – групи дружби з Україною у Палаті представників Конгресу США,

– наголосили в українському дипломатичному представництві.

Зокрема, у Посольстві повідомили, що до українського Кокусу в Сенаті США (подібної структури у верхній палаті Конгресу) приєднався законодавець від Республіканської партії зі штату Айова Джоні Ернст.

"Покладаємося на подальшу плідну співпрацю з конгресменом Квіглі та сенатором Ернстом у зміцненні українсько-американського стратегічного партнерства та міжпарламентського діалогу", – зауважили в Посольстві України у Вашингтоні.