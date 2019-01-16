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      У Конгресі США обрано нового співголову українського кокусу

      128 Читать новость на русском
      Майкл Квіглі
      Майкл Квіглі / Фото з відкритих джерел

      Конгресовий український кокус на Капіталійському пагорбі обрав нового співголову. Ним став конгресмен-демократ Майкл Квіглі.

      Про це повідомило Посольство України у США на своїй сторінці у Facebook.

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      Двопалатна і двопартійна підтримка України продовжує зміцнюватися в Конгресі США нового скликання. З приємністю вітаємо обрання конгресмена-демократа від штату Іллінойс Майкла Квиглі новим Співголовою Конгресового українського кокусу – групи дружби з Україною у Палаті представників Конгресу США,
      – наголосили в українському дипломатичному представництві.

      Зокрема, у Посольстві повідомили, що до українського Кокусу в Сенаті США (подібної структури у верхній палаті Конгресу) приєднався законодавець від Республіканської партії зі штату Айова Джоні Ернст.

      "Покладаємося на подальшу плідну співпрацю з конгресменом Квіглі та сенатором Ернстом у зміцненні українсько-американського стратегічного партнерства та міжпарламентського діалогу", – зауважили в Посольстві України у Вашингтоні.

       

      Теги: Новини України Новини політики Новини США
      Джерело: 24 Канал
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