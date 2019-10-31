В конгрессе США приняли резолюцию против возвращения России к G7
Комитет палаты представителей по иностранным делам конгресса США принял в четверг резолюцию против участия России во встречах "большой семерки".
Об этом говорится в сообщении на сайте одного из авторов документа конгрессмена Альбио Сайреса.
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В документе отмечается, что против России выступили все члены комитета единогласно. Они осуждают возможно включение России в G7.
Сегодня комитетом по иностранным делам нижней палаты была единогласно принята двухпартийная резолюция. Она осуждает включения России в предстоящие саммиты G7, пока она не будет уважать территориальную целостность соседей и придерживаться стандартов демократических обществ,
– говорится в документе.
Ранее Трамп пообещал пригласить президента РФ Владимира Путина на встречу G7 в 2020 году, которая пройдет в США. По мнению американского лидера, которую он не раз высказывал, обсуждать многие международные вопросы нужно вместе с Россией.
Позже президент Франции Эммануэль Макрона заявил, что лидеры стран-участниц "Большой семерки" в ходе последнего саммита не смогли достичь согласия в вопросе приглашения России в клуб.
Возможное возвращение России в G7 – что об этом нужно знать?
- Россию исключили из формата "Большой восьмерки" в 2018 году. Такой была реакция крупнейших мировых лидеров на вооруженную агрессию против Украины, аннексию Крыма и оккупацию части Донбасса.
- В этом году активнее всего за эти годы начали говорить о возможном возвращении России в формат. В частности, одним из главных сторонников этого является американский президент Дональд Трамп.
- Впрочем, по результатам саммита лидеры пришли к согласию, что диалог с Москвой относительно текущих кризисов стоит укрепить, но возвращать Путина за стол переговоров является преждевременным.