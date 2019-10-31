В конгрессе США приняли резолюцию против возвращения России к G7

Комитет палаты представителей по иностранным делам конгресса США принял в четверг резолюцию против участия России во встречах "большой семерки".

Об этом говорится в сообщении на сайте одного из авторов документа конгрессмена Альбио Сайреса.

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В документе отмечается, что против России выступили все члены комитета единогласно. Они осуждают возможно включение России в G7.

Сегодня комитетом по иностранным делам нижней палаты была единогласно принята двухпартийная резолюция. Она осуждает включения России в предстоящие саммиты G7, пока она не будет уважать территориальную целостность соседей и придерживаться стандартов демократических обществ,

– говорится в документе.

Ранее Трамп пообещал пригласить президента РФ Владимира Путина на встречу G7 в 2020 году, которая пройдет в США. По мнению американского лидера, которую он не раз высказывал, обсуждать многие международные вопросы нужно вместе с Россией.

Позже президент Франции Эммануэль Макрона заявил, что лидеры стран-участниц "Большой семерки" в ходе последнего саммита не смогли достичь согласия в вопросе приглашения России в клуб.

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