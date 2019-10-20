Трамп уже не хочет проводить саммит G7 в своем гольф-клубе, потому что СМИ "сошли с ума"
Дональд Трамп передумал проводить саммит G7 в своем гольф-клубе во Флориде. Президент США изменил мнение из-за резкой критики от СМИ.
Лидер США был убежден, что "делает что-то хорошее для страны, используя свой гольф-клуб для проведения встречи лидеров G7". Об этом он написал на своей твиттер-странице.
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Так, администрация президента США сообщила, что в июне 2020 года Трамп проведет саммит "Большой семерки" в своем гольф-клубе в городке Дорал, расположенном вблизи Майами.
Я объявил, что сделаю это без прибыли, если это будет разрешено законом, бесплатно для США. Но, как всегда, вражеские СМИ и их демократические партнеры сошли с ума!
– отметил он.
По словам американского лидера, теперь придется искать другое место для саммита. Возможно, это будет "Кэмп-Дивид" – загородная резиденция для президента США и его гостей.
"Таким образом, из-за безумия и вражды СМИ и демократов мы больше не будем рассматривать Trump National Doral как место проведения саммита G7", – добавил глава США.
Кроме того, лидер США заявлял, что обязательно пригласит президента России Владимира Путина на следующий саммит "Большой семерки" несмотря на политические последствия.
Возможное возвращение России в G7 – что об этом нужно знать?
- Россию исключили из формата "Большой восьмерки" в 2018 году. Такой была реакция крупнейших мировых лидеров на вооруженную агрессию против Украины, аннексию Крыма и оккупацию части Донбасса.
- В этом году активнее всего за эти годы начали говорить о возможном возвращении России в формат. В частности, одним из главных сторонников этого является американский президент Дональд Трамп.
- Впрочем, по результатам саммита лидеры пришли к согласию, что диалог с Москвой относительно текущих кризисов стоит укрепить, но возвращать Путина за стол переговоров является преждевременным.