Трамп уже не хочет проводить саммит G7 в своем гольф-клубе, потому что СМИ "сошли с ума"

Дональд Трамп передумал проводить саммит G7 в своем гольф-клубе во Флориде. Президент США изменил мнение из-за резкой критики от СМИ.

Лидер США был убежден, что "делает что-то хорошее для страны, используя свой гольф-клуб для проведения встречи лидеров G7". Об этом он написал на своей твиттер-странице.

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Так, администрация президента США сообщила, что в июне 2020 года Трамп проведет саммит "Большой семерки" в своем гольф-клубе в городке Дорал, расположенном вблизи Майами.

Я объявил, что сделаю это без прибыли, если это будет разрешено законом, бесплатно для США. Но, как всегда, вражеские СМИ и их демократические партнеры сошли с ума!

– отметил он.

По словам американского лидера, теперь придется искать другое место для саммита. Возможно, это будет "Кэмп-Дивид" – загородная резиденция для президента США и его гостей.

"Таким образом, из-за безумия и вражды СМИ и демократов мы больше не будем рассматривать Trump National Doral как место проведения саммита G7", – добавил глава США.

I thought I was doing something very good for our Country by using Trump National Doral, in Miami, for hosting the G-7 Leaders. It is big, grand, on hundreds of acres, next to MIAMI INTERNATIONAL AIRPORT, has tremendous ballrooms & meeting rooms, and each delegation would have... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 20, 2019

Кроме того, лидер США заявлял, что обязательно пригласит президента России Владимира Путина на следующий саммит "Большой семерки" несмотря на политические последствия.

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