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      Трамп уже не хочет проводить саммит G7 в своем гольф-клубе, потому что СМИ "сошли с ума"

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      Трамп передумал проводить саммит G7 в своем гольф-клубе
      Трамп передумал проводить саммит G7 в своем гольф-клубе / Getty Images

      Дональд Трамп передумал проводить саммит G7 в своем гольф-клубе во Флориде. Президент США изменил мнение из-за резкой критики от СМИ.

      Лидер США был убежден, что "делает что-то хорошее для страны, используя свой гольф-клуб для проведения встречи лидеров G7". Об этом он написал на своей твиттер-странице.

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      Так, администрация президента США сообщила, что в июне 2020 года Трамп проведет саммит "Большой семерки" в своем гольф-клубе в городке Дорал, расположенном вблизи Майами.

      Я объявил, что сделаю это без прибыли, если это будет разрешено законом, бесплатно для США. Но, как всегда, вражеские СМИ и их демократические партнеры сошли с ума!
      – отметил он.

      По словам американского лидера, теперь придется искать другое место для саммита. Возможно, это будет "Кэмп-Дивид" – загородная резиденция для президента США и его гостей.

      "Таким образом, из-за безумия и вражды СМИ и демократов мы больше не будем рассматривать Trump National Doral как место проведения саммита G7", – добавил глава США.

      Кроме того, лидер США заявлял, что обязательно пригласит президента России Владимира Путина на следующий саммит "Большой семерки" несмотря на политические последствия.

      Возможное возвращение России в G7 – что об этом нужно знать?

      • Россию исключили из формата "Большой восьмерки" в 2018 году. Такой была реакция крупнейших мировых лидеров на вооруженную агрессию против Украины, аннексию Крыма и оккупацию части Донбасса.
      • В этом году активнее всего за эти годы начали говорить о возможном возвращении России в формат. В частности, одним из главных сторонников этого является американский президент Дональд Трамп.
      • Впрочем, по результатам саммита лидеры пришли к согласию, что диалог с Москвой относительно текущих кризисов стоит укрепить, но возвращать Путина за стол переговоров является преждевременным.
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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости США Новости политики G7 Дональд Трамп
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